Dua Mbappen te PSG-ja

Mesfushori i Paris Saint-Germainit, Adrien Rabio thotë se klubi parisien do të ishte i duhuri për sulmuesin e Monacos, Kylian Mbappe, transmeton zeri.info

Së fundmi është duke u raportuar se Paris Saint-Germaini dëshiron ta transferojë francezin gjatë kësaj vere.

18-vjeçari kishte shkëlqyer gjatë edicionit të kaluar me Monacon dhe kishte tërhequr vëmendjen e shumë klubeve evropiane.

Rabiot thotë se dëshiron që klubi i tij të nënshkruajë me sulmuesin.

“Për të dhe për PSG-në do të ishte një gjë e mirë. Do të ishtë një simbol për imazhin e PSG-së, si një i ri që vjen nga Parisi dhe sigurisht edhe në anën sportive me aftësitë e tij”, deklaroi Rabiot për “Telefoot”.

Interesim për Mbappen gjatë kësaj vere kanë shprehur edhe Real Madridi dhe Barcelona./Zëri