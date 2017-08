Hamilton me mesazh prekës pas barazimit të rekordit të Schumacher (FOTO)

Hamilton ka barazuar me 68 “pole position” legjendën e Formula 1, Michael Schumacher.

Britaniku Lewis Hamilton ka arritur një “pole position” historik në Belgjikë, duke barazuar me 68 të tillë legjendën e Formula 1, Michael Schumacher.

Britaniku ishte më i shpejti në provat zyrtare me kohën 1:42:553, ndërsa menjëherë pas tij do të niset Vettel.

Edhe radha e dytë e nisjes do të ndahet mes Mercedes dhe Ferrarit, përkatësisht Bottas e Raikkonen.

Pas kësaj arritjeje, Hamilton tha:

“Jam i nderuar që kam garuar me ty. Të barazoj rekordin tënd në pol pozicion është një ëndërr e bërë realitet. Lutem për ty dhe për familjen tënde gjatë gjithë kohës – LH”, shkroi ai në Twitter.

I'm honoured to have raced with you. Equaling your pole position record is a dream come true. I pray for you and your family all the time-LH pic.twitter.com/dtopvF5zvZ