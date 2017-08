Liburni, për fitoren e tretë

Liburni do të zbresë sonte në parket për ta zhvilluar ndeshjen e tretë të fazës paraeliminatore të UEFA Futsal Cup.

Skuadra gjakovare do të përballet me ekipin Differdange 03 në një ndeshje sa për prestigj, që fillon në orën 20:30, sepse kampioni kosovar e siguroi kualifikimin sensacional në “Main Round”, pasi i regjistroi dy fitore, fillimisht ndaj ekipit FK Vytis, me rezultat 7:3 dhe të enjten mbrëma ndaj Titogradit, të cilin e mundi 7:2./Zeri/.