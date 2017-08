Prishtina do veç fitore

FC Prishtina e ka vetëm një objektiv para vetes në prag të ndeshjes me rivalin lokal, Flamurtari, e cila do të zhvillohet sot në stadiumin e këtij të fundit, shkruan sot, gazeta Zeri.

Bardhekaltrit e nisën sezonin e ri me humbje nga Drita, prandaj për ta më nuk ka pardon, duke e pasur parasysh ekipin që e posedojnë dhe përforcimet që i bënë gjatë verës.

Trajneri Arsim Thaçi pret nga lojtarët e tij që të reflektojnë dhe ndaj Kuqezinjve të kenë qasje krejt tjetër dhe me këtë rast ta kërkojnë edhe fitoren e parë sezonale. Vetëm tri pikë ndaj Flamurtarit do të bënin që prishtinasit ta harrojnë humbjen në derbi me gjilanasit.

“Besoj se humbja me Dritën do të ndikojë në aspektin pozitiv për shkak se lojtarët tanimë janë të vetëdijshëm se kemi një humbje dhe normalisht në ndeshjen me Flamurtarin pres krejt tjetër angazhim nga ta. Janë të mobilizuar dhe do t’i shohim gabimet që kemi bërë në atë ndeshje që mos t’i përsërisim dhe në këtë drejtim jam optimist se në këtë ndeshje do të fitojmë”, ka thënë Thaçi.

“Për ndryshimet në formacion do të vendos pas treningut të sotëm, por duke e ditur që Prishtina brenda grupit ka shumë lojtarë cilësorë dhe ka pothuajse dy ekipe, atëherë nuk e shoh problem, por do të shoh se cili lojtar është më i gatshëm, më i përgatitur dhe cili i përshtatet mënyrës së lojës që do të luajmë kundër Flamurtarit”, përfundoi ai.

Nga ana tjetër, edhe flamurtarët janë mobilizuar tej mase për këtë ndeshje, në të cilën i duan pikët e para sezonale. “Armata Kuqezi” ka paralajmëruar se do të jetë në stadium në mënyrë masive për ta përkrahur Fidan Hasanin me shokë.

Sot luhen edhe dy ndeshje tjera. Liria para shikuesve të vetë ka për qëllim ta ndalë kampionin aktual Trepça ’89. Pikët e para i kërkon edhe Drenica, që do ta ketë përpara Vëllaznimin. E diela do të na sjellë dy ndeshje, që po ashtu mund të jenë interesante. Besa e dobësuar tej mase këtë verë e sfidon në shtëpi skuadrën më të përforcuar, Drita, derisa dueli i fundit i ballafaqon Gjilanin me Feronikelin./Zeri/.

Superliga, java e dytë

E shtunë

Flamurtari – Prishtina

Liria – Trepça ’89

Drenica – Vëllaznimi

E diel

Besa – Drita

Gjilani – Feronikeli

Ndeshjet fillojnë në orën 16:30