Gjakova u la anash

Tifozët gjakovarë ndiejnë se qyteti i tyre, duke përfshirë këtu edhe klubin e futbollit Vëllaznimi, janë lënë anash. Sipas tyre, shteti po investon në të gjitha stadiumet e Kosovës, por jo edhe në atë të qytetit në Gjakovë, shkruan sot, gazeta Zeri.

Gjithashtu ata akuzuan edhe Federatën e Futbollit të Kosovës (FFK), që sipas tyre po bën dallime dhe po e lë anash qytetin e tyre.

“Nuk është normale të investohet në të gjitha stadiumet e Kosovës, e në stadiumin Gjakovës, ku gjithmonë ka rekord në shikueshmëri dhe gjithmonë jemi qytet i lënë prapa. Jemi 300 tifozë që mblidhemi për t’i shikuar vetëm stërvitjet e Vëllaznimit, e në disa lojë të Superligës nuk mbushen stadiumet me më shumë se 300 tifozë”, shkruajnë “Kuqezinjtë e Jakovës” në njoftimin e tyre në rrjetin social “Facebook”.

“Në të gjitha mediet thuhet se erdhi klubi i cili e hijeshon Superligën. Ku është problemi? Është marrë nga vetë FFK-ja, që gjithmonë përkrah klube të cilat nuk i japin as emocion Superligës, e jo më shumë në gara ndërkombëtare. Qeveria nuk po flasim. Gjithmonë e ka lënë prapa Gjakovën që nga paslufta e deri më tani. Një investim i cili bëhet veç njëherë dhe me mirëmbajtje me biletat e tifozëve do të ruhet. Kaluam shumë kryetarë të Komunës, kaluam shumë kryeministra e shumë premtime të rrejshme. Ka ardhur dita që ju nuk vleni. Deri kur të durojmë ne si Gjakovë?”, vazhdon shkrimi i “Kuqezinjve të Jakovës”.

Vëllaznimi, por edhe klubet tjera sportive gjakovare, kanë hasur vazhdimisht në vështirësi financiare në Kosovën e pasluftës, të cilat u kanë kushtuar shumë, pasi sportistët nuk janë paguar me rregull, performancat nuk kanë qenë të nivelit të duhur dhe klubet shpesh kanë rënë nga liga elitare. /Zeri/.