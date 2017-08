Hajvalia mposhtet përsëri

Hajvalia është mposhtur përsëri. Skuadra kosovare e femrave e ka pësuar humbjen e dytë në garat evropiane, pasi u mund të premten nga BIIK-Kazygurt me rezultat minimal 1:0, në kuadër të Grupit 8 të parakualifikimeve për Ligën e Kampionëve.

Për kampionet kazake golin e fitores e ka realizuar Gulnara Gabelia në minutën e 14-ë të ndeshjes, shkruan zeri.info.

Në vazhdim kampionet kosovare janë munduar ta ngushtonin rezultatin, por pa sukses.

Siç dihet ekipi prishtinas e kishte nisur këtë aventurë me humbje nga skuadra hungareze MTK Hungaria me rezultat 2:0, edhe pse ishte mbajtur përplot 60 minuta pa pësuar gol.

Përkundër dy humbjeve, vashat kosovare nuk dëshpëruan me paraqitjet e tyre në garat evropiane.

Ato do ta zhvillojnë edhe ndeshjen e tretë dhe të fundit në kuadër të kësaj faze dhe përballë do ta kenë ekipin portugez Sporting.

Kjo ndeshje do të luhet të hënën, më 28 gusht dhe Hajvalia e Emin Bajramit do t’i kërkojë pikët e para, edhe pse nuk do të ketë punë aspak të lehtë.

Hajvalia me dy humbje të pësuara e lëshoi rastin që të shkojë në fazën tjetër dhe ndeshja e fundit do të zhvillohet më shumë për prestigj. Siç dihet,

Hajvalia mori pjesë në këtë eveniment edhe sezonin e kaluar, por nuk arriti ndonjë rezultat. Kjo skuadër po e dominon futbollin e femrave në Kosovë në vitet e fundit. /Zëri/