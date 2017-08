Ja datat e dy përballjeve Skënderbeu – Partizani

Skënderbeu do të luajë ndeshjen e parë në shtëpi ndaj Partizanit, derisa të dytën si mysafirë në Serbi.



Gjatë ditës së premte është hedhur shorti i Europa League ku fati ka dashur që në fazën e Grupeve të përballet Skënderbeume Partizanin.



Tashmë është mësua edhe orari i këtyre dy përballjeve.



Skënderbeu ndeshjen e parë në Grupin B ndaj Partizanit do të zhvillojë në shtëpi me 19 tetor, derisa atë të kthimit në Serbi me 2 nëntor. /albeu.com/