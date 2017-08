Zyrtare: Barcelona transferon Dembelen (FOTO)

Barcelona ka zyrtarizuar transferimin e sulmuesit të Borussia Dortmundit, Ousmane Dembele, transmeton zeri.info

Klubi katalunas së pari do të paguajë 105 milionë euro plus bonuset, varësisht nga paraqitjet e futbollistit. Reprezentuesi francez pritet që të nënshkruajë një kontratë pesë-vjeçare me gjigandin spanjoll

Klubi katalunas e ka konfirmuar transferimin e francezit përmes profilit zyrtar në rrjetin social “twitter”.