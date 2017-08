Hajvalia, për fitoren e parë në Evropë

Hajvalia do ta kërkojë sot fitoren e parë në garat evropiane për këtë sezon, shkruan sot gazeta Zëri

Skuadra kosovare do të përballet me ekipin kazak, BIIK-Kazygurt, në ndeshjen e dytë të fazës parakualifikuese të Ligës së Kampionëve, në kuadër të Grupit 8.

Kampioni i Kosovës e nisi me humbje këtë eksperiencë, pasi u mposht të martën nga skuadra hungareze MTK Hungaria me rezultat 2:0, edhe pse u mbajt plot 60 minuta pa pësuar gol.

Vashat prishtinase të premten do të kenë punë me tetë herë kampionin e Kazakistanit, në ndeshjen që do të fillojë në orën 17:00.

Pra, ato i pret një punë mjaft e vështirë, edhe pse premtojnë se do të angazhohen maksimalisht për t’i shijuar pikët e para në këtë fazë garash.

Ndërkaq, ndeshjen e fundit në grup Hajvalia do ta zhvillojë ndaj ekipit portugez, Sporting, e cila do të zhvillohet të hënën, më 28 gusht.

Siç dihet, Hajvalia mori pjesë në këtë eveniment edhe sezonin e kaluar, por nuk arriti ndonjë rezultat.

Kjo skuadër po e dominon futbollin e femrave në Kosovë në vitet e fundit. /Zëri/