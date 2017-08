Sot fillon turneu "Birra Peja Beach Soccer 2017" në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë.

Në këto ditë të nxehta kryeqyteti ka marrë një pamje tjetër me turneun e futbollit në rërë.

Ky turne do të filloj nga data 25 Gusht dhe do të zgjat deri me 29 Gusht, raporton zeri.info

Ekipet garuese tani më janë përzgjedhur ku në formë të grupeve do të ndeshen njëra me tjetrën për të triumfuar në fund njëra nga to. E veçantë është se skuadra e Policisë së Kosovës është njëra nga skuadrat dhe është nga pretendetet për ta fituar titullin kampion.

Turneu është organizuar nga FC Prishtina Futsal përkrahur nga Komuna e Prishtinës dhe Birra Peja, Zmobile./Zëri