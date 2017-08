Dembele drejt Barcelonës

Sulmuesi i Borussia Dortmundit, Ousmane Dembele pritet që të transferohet drejt Barcelonës për 150 milionë euro, transmeton zeri.info

Klubi katalunas së pari do të paguajë 120 milionë euro, kurse 30 milionë të tjera në bonuse, varësisht nga paraqitjet e futbollistit, raporton “Goal.com”.

Reprezentuesi francez pritet që të nënshkruajë një kontratë pesë-vjeçare me gjigandin spanjoll. Dembele momentalisht është i suspenduar nga klubi për shkak se nuk ishte paraqitur në seancat stërvitore të skuadrës.

20-vjeçari iu bashkua klubit gjerman gjatë vitit të kaluar nga Rennes dhe shkëlqeu në edicionin e tij të parë në Bundesligë. Dembele shiihet si zëvendësuesi kryesor i Neymarit, i cili u largua nga Barcelona në drejtim të Paris Saint-Germainit për një shifër rekord prej 222 milionë eurosh.

Sulmuesi kishte realizuar 10 gola në 50 paraqitje me Dortmundin gjatë edicionit të kaluar. Francezi do të bëhej transferimi i katërt i Barcelonës këtë verë pas nënshkrimit me Marlon, Paulinhon dhe Gerard Deulofeun./Zëri