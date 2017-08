Fassone: S’ka bisedime për Rafinhan

Shefi ekzekutiv i Milanit, Marco Fassone nuk përjashton edhe ndonjë transferim të mundshëm, por insiston se nuk ka bisedime me Barcelonën për mesfushorin, Rafinha, transmeton zeri.info

“Ju gjithmonë flisni për futbollistë të talemtuar dhe të rëndësishëm, kështu që unë vetëm mund të flas mirë për ta. Nuk ka pasur kontakt me Barcelonën për Rafinhan. Ne jemi të bindur se skuadra është e kompletuar me ardhjen e Nikola Kalinic. Nëse do të kishtë shitje të tjera, ne ndoshta do të bënim edhe ndonjë lëvizje në treg, përndryshe mendoj se skuadra është e fortë”, deklaroi Fassone.

"Nëse disa lojtarë do të pranonin propozimet që jemi duke i diskutuar momentalisht, atëherë do të shohim se ku jemi dhe nëse ka ndonjë vend të lirë, do të intervenojmë."