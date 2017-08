Të dalim kokëlartë

Shkëndija synon të dalë me kokën lartë nga Europa League, pas duelit të sontëm me Milanin. Tetovarët e kanë harruar humbjen e thellë të javës së kaluar në Itali dhe synojnë rezultat pozitiv para “Ballistëve”, në ndeshjen e kthimit të fazës së “Play-Offit”, që do të zhvillohet sonte në Shkup. Nga ana tjetër, “Rossoneri” nuk duan ta nënvlerësojnë ekipin shqiptar dhe premtojnë se do ta japin maksimumin, përkundër avantazhit të thellë që kanë nga dueli i parë

Shkëndija është e vendosur të dalë me kokën lartë nga Europa League, shkruan sot gazeta Zëri.

Kuqezinjtë e kanë harruar humbjen e parë nga Milani në “San Siro” dhe premtojnë se do ta japin maksimumin sonte, për ta mbyllur në mënyrën më të mirë të mundshme eksperiencën e sivjetme në evenimentin e dytë më të rëndësishëm të futbollit evropian.

Skuadra tetovare i ka bërë përgatitjet e fundit mbrëmë, me stërvitjen e zhvilluar në Shkup, para duelit të sontëm, i cili do të zhvillohet në “Telekom Arena” dhe do të fillojë në orën 20:45.

Lideri i kampionatit maqedonas synon t’i kënaqë “Ballistët” me paraqitjen ndaj “Rossoneri”, në ndeshjen e kthimit të fazës së “Play-Offit” të Europa Leagues.

Osmani: Duam fitore

Trajneri i Shkëndijës, Qatip Osmani thotë se Kuqezinjtë do t’i hyjnë ndeshjes me Milanin të vendosur për të nxjerrë rezultat pozitiv.

“E kemi analizuar lojën e parë dhe pres një paraqitje ndryshe, sigurisht më të mirë. Ne jemi të orientuar të bëjmë lojë të bukur, të bëjmë lojë të mirë dhe të tregojmë çka dimë për futbollin. Do të mundohemi ta fitojmë këtë ndeshje. E kemi një kundërshtar të vështirë si Milani, por ne nuk do të dorëzohemi”, ka thënë trajneri shqiptar në konferencë për shtyp. Sipas tij, sonte lojtarët nuk do t’i kaplojnë emocionet dhe do të paraqiten ndryshe.

Montella: Pres më shumë nga Shkëndija

Trajneri i Milanit, Vincenzo Montella ka dalë në konferencë për shtyp së bashku me portierin Marco Storari, me të mbërri në Shkup.

Trajneri italian e ka shprehur respektin e tij për kundërshtarin, përkundër fitores së lartë në ndeshjen e parë.

“Jam i sigurt se do të jetë një ndeshje ndryshe nga ajo e para. Pres një kundërshtar më të sigurt. Shkëndija luan në shtëpi dhe pres një qasje ndryshe nga ana e lojtarëve të saj. Ju falënderoj për mikpritjen, e kam parë që këtu ka shumë milanistë. Është një ndjenjë e mirë”, është shprehur trajneri italian, i cili e ka pranuar se do të ketë ndryshime në ekipin e tij, pasi lojtarët kryesorë do t’i ruajë për kampionat, duke e pasur parasysh se ka kapital të madh nga dueli i parë në Itali.

Kosovarët ia mësyjnë Shkupit

Qindra tifozë kosovarë ia kanë mësy sot Shkupit, për ta përcjellë ndeshjen ndërmjet Shkëndijës dhe Milanit.

Pjesa dërrmuese e tyre janë tifozë të gjigantit italian dhe ata skish se si të mos e shfrytëzonin këtë mundësi jetësore për t’i përcjellë nga afër yjet e tyre, pasi janë më pak se 100 kilometra afër tyre.

Atmosfera në qytetin e Shkupit sot pritet të jetë e shkëlqyeshme gjatë ditës, ndërsa festa do të vazhdojë në orët e mbrëmjes në stadium.

Skënderbeu e do kualifikimin

Skuadra tjetër shqiptare që po tregohet e suksesshme në Evropë, do ta kërkojë sonte kualifikimin në fazën e grupeve të Europa Leagues.

Korçarët do të përballen në shtëpi me Dinamon e Zagrebit, me të cilin barazuan 1:1 në Kroaci javën e kaluar, duke pësuar gol në minutat shtesë.

Prandaj, Skënderbeu do të mundohet ta shijojë fazën e grupeve të këtij kompeticioni për herë të dytë në histori të tij. Nga ana tjetër, Amir Rrahmani me shokë vijnë nga Zagrebi për fitore ose një barazim me më shumë gola, për të ecur tutje. /Zëri/

Europa League

E enjte

20:00 Skënderbeu – Dinamo Zagreb (1:1)

20:45 Shkëndija – Milan (0:6)

Në kllapa, rezultatet e ndeshjeve të para