Djaloshi i artë, Hetemaj refuzoi të luajë kundër Kosovës

I lindur në Kosovë dhe refugjat në Finlandë, me Kombëtaren e së cilës luan tashmë e disa vite: historinë e Përparim Hetemajt tashmë e njohim pothuajse të gjithë.

Dhe, duke e pasur parasysh këtë fakt, futbollisti kosovar ka vendosur ta refuzojë ftesën e Finlandës për të luajtur kundër vendit të tij të lindjes, shkruan sot gazeta Zëri.

Njëjtë kishte ndodhur edhe në gusht të vitit të kaluar, e njëjtë do të jetë edhe më 5 shtator.

Mesfushori i Chievos është ftuar për ndeshjen eliminatore të Botërorit të Rusisë kundër Kosovës, por ai ka preferuar ta shikojë këtë ndeshje si shikues.

Megjithatë, futbollisti drenicas do të jetë në fushë në duelin e së shtunës më 2 shtator ndaj Islandës, po ashtu ndeshje e vlefshme për kualifikimet e “Rusia 2018”.

Kjo është një histori dashurie për vendin. Sepse Hetemaj është lindur dhe i ka bërë hapat e parë në Kosovë, pa marrë parasysh se në vitin 1992 ishte transferuar vetëm si 6 vjeç në Helsinki së bashku me familjen për t’iu shmangur luftës që kishte filluar tashmë në vendet e ish-Jugosllavisë dhe që ishte në prag të ndodhte edhe në Kosovë.

Finlandezët e kanë kuptuar zgjedhjen e tij, pa marrë kurrfarë sanksioni, shkruan Zëri.

Trajneri Markku Kanerva e ka zëvendësuar atë me Hans Backe, njëjtë siç kishte bërë edhe vitin e kaluar. Edhe një herë Kosova nuk do të përballet me një djalë të tokës së saj.

Edhe pse kishte vendosur të vazhdonte të luajë për Finlandën, edhe pas pranimit të Kosovës në UEFA e FIFA, Hetemaj me këtë gjest e ka demonstruar dhe e ka vërtetuar dashurinë që ndien për vendin e prindërve të tij, edhe pse është rritur jashtë vendit.

Kosova e kishte nisur kampanjën kualifikuese historike për Botërorin 2018 pikërisht ndaj finlandezëve, me të cilët kishte barazuar 1:1 në Helsinki.

Kjo njëherësh ishte edhe pika e parë e marrë për ekipin e Albert Bunjakit, i cili më pas pësoi pesë humbje radhazi.

E njëjta gjë ka vlejtur edhe për finlandezët, të cilët pas barazimit me Kosovën nuk kanë parë më dritë, duke i humbur pesë ndeshjet pasuese.

Tash të dyja skuadrat i kërkojnë pikët e reja, derisa Verdhekaltrit e synojnë fitoren e parë në këto eliminatore ndaj finlandezëve në stadiumin “Loro Boriçi” në Shkodër, më 5 shtator. /Zëri/