Faleminderit Zvicër, s’të harroj Kosovë!

Xherdan Shaqiri e ka kujtuar fëmijërinë e tij të vështirë në kuadër të projektit të lansuar së fundmi nga ana e Federatës Zvicerane të Futbollit (SFV), “Të bashkuar, me futboll”.

Ky projekt ka të bëjë me mbështetjen e skuadrave të futbollit në Zvicër, mbi të gjitha ato në të cilat janë të përfshirë refugjatët, me qëllim që në shtetin Helvetik të mos ketë dallime racore, të gjuhës, kulturës apo edhe religjionit.

E një kohë i tillë ishte edhe vetë futbollisti kosovar, shkruan sot gazeta Zëri.

Shaqiri ishte transferuar me familjen në Zvicër në vitin 1992, duke iu shmangur luftës që po fillonte në Kosovë.

25-vjeçari ishte integruar mjaft mirë me familje në Zvicër dhe tash “Helvetikët” ia kanë parë hairin atij, pasi për momentin është ylli më i madh i futbollit zviceran.

Fillimisht gjilanasi e ka kujtuar eksperiencën e parë në futbollin zviceran me ekipin SV Augst.

“I kam kaluar pesë minutat e parë në futboll, kjo ishte gjëja më perfekte për mua. Më pas kam shkuar në SV Augst dhe kam nisur të luaj futboll aty”, tregon Shaqiri në një videoxhirim

Por, si është ndier si një i ri 8-vjeçar në atë kohë?

“Jam ndier i lirë, pa preokupime, kam luajtur si një njeri i lirë. Ky sigurisht ishte hapi i parë për mua. Futbolli është një sport që mund të praktikohet çdo kund”, vazhdoi ai.

Shaqiri: Në luftë na shkatërruan

Pa dyshim ai nuk ka kujtime të mira të fëmijërisë, të cilat i ka kaluar në Kosovë para se të migronte drejt Zvicrës.

“Nuk e harroj kurrë faktin se jam lindur në Kosovë. Një vend mjaft i varfër. Një vend ku nuk ka shumë para dhe nuk ka shumë vende pune. E di nga familja ime që nuk kishte shumë para. Shtëpia e xhaxhait tim ishte djegur, e shtëpinë tonë e kanë lënë të thatë. I kanë vjedhur të gjitha, gjithçka ishte shkatërruar. Nëse kthehesh pas luftës dhe i sheh ato gjëra, thua me vete: Jam vërtet i lumtur dhe me fat që jemi këtu në Zvicër, një vend i sigurt, ku mund ta jetojmë realisht jetën tonë në paqe”, kujton futbollisti nga Zhegra.

Futbolli, jeta e Shaqirit

Dhe, çka i ka mundësuar futbolli të bëjë në Zvicër? Për Shaqirin futbolli do të thotë gjithçka.

“Jam rritur me futbollin dhe do ta përfundoj karrierën me të. Loja me top është gjëja më e bukur që më ka ndodhur në jetë”, përfundoi Shaqiri, i cili është bërë idhull në Zvicër.

Ai fillimisht bëri karrierë në Basel, për t’u transferuar më pas në Bayern Munich, ku e fitoi Ligën e Kampionëve dhe vazhdoi në Inter, ku nuk pati eksperiencë pozitive dhe tash e dy vjet luan me sukses në Stoke City. Ndërkohë, ai luan me sukses edhe për Përfaqësuesen e Zvicrës. /Zëri/