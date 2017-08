Besnik Hasi, njeriu i Championsit

Besnik Hasi është i lindur për Champions League, shkruan sot gazeta Zëri.

Ai e kishte shijuar kompeticionin më të rëndësishëm evropian disa herë kur ishte futbollist, mbi të gjitha me Anderlechtin, ku e kaloi pjesën më të madhe të karrierës, ndërsa mori pjesë me këtë skuadër në Ligën e Kampionëve edhe si trajner.

Mirëpo trajneri i vyeshëm kosovar nuk u ndal me kaq. Ai e mori në dorë këtë verë Olympiakosin dhe menjëherë u vërejt prezenca e tij.

Gjakovari ia doli ta kualifikojë gjigantin grek në fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve pasi e eliminoi Rijekën në fazën e “Play-Off”-it.

Ish-përfaqësuesi shqiptar ndihet i lumtur dhe krenar me këtë arritje, ndërsa premton se klubi grek do t’ia bëjë hyzmetin edhe në fazën e grupeve, ku megjithatë nuk do ta ketë aspak të lehtë.

“Ne kishim një kundërshtar të vërtet. Nuk e doja Rijekën në short, është ekip mjaft i mirë, i organizuar dhe me lojtarë të shkëlqyer. Të dyja ndeshjet ishin ekstremisht të vështira, por ne e merituam të shkonim përpara”, ka thënë fillimisht Hasi.

“Ne e dinim se nuk do ta kishim të lehtë në ndeshjen e kthimit, por jemi në momentin e duhur. E donim një tjetër gol, por mund të mos e gjenim. Jam i lumtur për klubin, donim të ishim në Ligën e Kampionëve. E kemi bërë një tranzicioni të mirë, kemi blerë lojtarë cilësorë dhe kemi bërë punë të mirë”, ka shtuar trajneri kosovar.

“Ishim nën presion në dy muajt e fundit. Olympiakosi e lëshoi mundësinë të shkonte në Champions sezonin e kaluar, ndërsa tash i duhej të kthehej aty. Mirëpo, ishte mjaft e vështirë. Pa marrë parasysh çfarë kualiteti ke, nuk është e lehtë të shkosh përpara nga këto kualifikime”, përfundoi ai.

Kualifikohet edhe Hysaj me Napolin

Krahas Hasit, në Champions League këtë sezon do ta shohim edhe një shqiptar.

Bëhet fjalë për Elseid Hysajn, i cili me Napolin e siguroi kualifikimin në fazën e grupeve pas fitores së dyfishtë ndaj Nices, me rezultat të përgjithshëm 4:0 (2:0 e 2:0).

Napoli është bërë thuajse i rregullt në këtë kompeticion dhe këtë eksperiencë po e shijon edhe përfaqësuesi shqiptar, i cili luajti 90 minuta në Francë.

Valon Ahmedi e realizon ëndrrën

Pjesëmarrja e shqiptarëve në fazën e grupeve të Championsit këtë sezon nuk ka të ndalur.

Këtë fazë do ta shijojë edhe futbollisti shqiptar, Valon Ahmedi, me Mariborin e tij.

\Skuadra sllovene e mundi Hapoel Beer Shevan 1:0 dhe kjo ishte e mjaftueshme që ta prekë fazën e grupeve, derisa futbollisti shqiptar është shprehur se pjesëmarrja në Champions për të është një ëndërr që po realizohet.

Ai ka luajtur 83 minuta dhe është zëvendësuar nga Aleks Pihler. /Zëri/