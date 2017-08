Sulmuesi i ri i Milanit, Nikola Kalinic ka ngacmuar rivalin kryesor të qytetit, Interin, transmeton zeri.info

Kroati kishte shënuar “hat-trick” kundër Interit në fitoren e Fiorentinës me rezultatin 4-1 në shtator të vitit 2015 dhe thotë se do t’i pëlqente që ta bëntë përsëri këtë.

“Ishte e rëndësishme që të shënoja tre gola kundër Interit. Do të dëshiroja të vazhdoja me Milanin ashtu siç kamë bërë me Fiorentinën.”, u shpreh 29-vjeçari./Zëri