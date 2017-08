Celina shënon ndaj Crystal Palace, eliminohet nga Kupa e Ligës (VIDEO)

Ipswich është mposhtur 2:1 nga Crystal Palaca për t’u eliminuar nga Kupa e Ligës e njohur si Carabao Cup

Në këtë ndeshje për 90 minuta luajti edhe sulmuesi i Kosovës, Bersant Celina, i cili shënoi golin e vetëm për skuadrën e tij në minutën e 90+1.

Pas ndeshjes Celina tha se ndjehet shumë krenar për lojën e skuadrës së tij.

“Nuk është kurrë ndjenjë e mirë të humbasësh, por djemtë duhet të jenë shumë krenar për paraqitjen sot”, shkruan Celina në Twitter. /Express/

Celina goal on 90+1.



Well done boys, done us proud tonight. #ITFC pic.twitter.com/aVy6v6rjCs