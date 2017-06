Zyrtare: FC Prishtina publikon listën e futbollistëve për Europa League

FC Prishtina ka licencuar 28 futbollistë për ndeshjen e parë kualifikuese të Evropa Ligës me Norrkoping.

Armend Dallku, Liridon Leci, Lorik Maxhuni, Gentrit Dumani, Mërgim Neziri, Agon Xhaka, Përparim Osmani, Debatik Curri, Lorik Boshnjaku, Mërgim Pefqeli, Blend Baftiu, Endrit Krasniqi, Genc Hamiti, Diar Miftaraj, Ergyn Ahmeti, Donat Hasani, Basit Abdul Khalid, Gauthier Mankenda, Shend Kelmendi, Arbër Hoxha, Ahmed Januzi, Gentrit Begolli, Liridon Fetahaj, Kastriot Selmani, Bleon Sekiraqa.

Ndërsa në Suedi të gatshëm për ndeshjen me Norrkoping do të udhëtojnë 20-futbollistë.

Alban Muqiqi, Ardit Nika, Armend Dallku, Liridon Leci, Lorik Maxhuni, Mërgim Neziri, Përparim Osmani, Debatik Curri, Lorik Boshnjaku, Mërgim Pefqeli, Blend Baftiu, Endrit Krasniqi, Diar Miftaraj, Basit Abdul Khalid, Gauthier Mankenda, Shend Kelmendi, Arbër Hoxha, Gentrit Begolli, Liridon Fetahaj dhe 16-vjeçari, talenti i madh u futbollit tonë, Bleon Sekiraqa.

Skuadra nesër udhëton sërish në Gjakovë ku do të stërvitet në fushën me bari sintetik, kurse do të qëndroj deri të shtunën kur do të udhëtoj për Laç në miqësoren me Partizanin e Tiranës. Do të jetë kjo prova gjenerale për dy skuadrat para turit të parë eliminator.