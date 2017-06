Ky është kushti i FFK-së për të gjitha klubet kosovare

Komisioni i Garave i Federatës së Futbollit të Kosovës njofton të gjitha klubet se e kanë detyrim sipas akteve normative të FFK-së të paraqiten në ndeshjet e Kupës së Republikës së Kosovës.

Nëse një klub nuk paraqitet pa arsye në fushë për të zhvilluar ndeshjen e Kupës, atëherë ai klub do të eliminohet nga garat e mëtutjeshme dhe përveç që do ta humbë të drejtën për të marrë pjesë në garat e Kupës, ndeshjen do ta humbë me rezultat zyrtar (3-0) dhe do të dënohet me marrjen e (minus 3 pikëve) si masë ndëshkimore.