Taip Ramadanit i është bërë zemra mal. Përzgjedhësi i Përfaqësueses së Kosovës në hendboll ndihet i lumtur për sukseset e fundit të ekipit të tij në Kampionatin Botëror të Vendeve në Zhvillim. Ish-përfaqësuesin dhe trajnerin e Australisë e gëzon fakti se Verdhekaltrit u kualifikuan në fazën e dytë të “Evropianit 2020”

Taip Ramadani e kishte lënë jetën luksoze në Australi për t’u kthyer në Kosovë, ku e mori në dorë Përfaqësuesen e Kosovës në hendboll.

Dhe sukseset e ekipit Verdhekaltër nën drejtimin e ish-përfaqësuesit të Australisë dhe njëherësh trajnerit të dikurshëm të “Kangurëve” janë evidente, shkruan sot gazeta Zëri.

Nën drejtimin e tij kosovarët madje e kishin ndalur edhe Turqinë, me të cilën kishin barazuar 24:24 në ndeshjen e dytë të Grupit B kualifikues për “Euro 2020”.

Dhe, tash erdhi suksesi i radhës. Në Kampionatin Botëror të Vendeve në Zhvillim, i cili u mbajt në Bullgari, Përfaqësuesja arriti ta mbyllë këtë eksperiencë me sukses të plotë, duke përfunduar në pozitën e tretë, me ç’rast e fitoi medaljen e bronztë dhe u kualifikua në fazën e dytë kualifikuese të “Evropianit 2020”.

Në fazën e grupeve Kosova u mposht në ndeshjen e parë nga Turqia me rezultat të ngushtë, 24:25, ndërsa në duelin e dytë fitoi bindshëm ndaj Irlandës, 47:30.

Në duelin e tretë e mposhti me lehtësi Shqipërinë, 44:17, për t’u kualifikuar në çerekfinale, ku ia doli ta mundë pa problem të madh Luksemburgun, 34:23.

Sidoqoftë, kosovarët në gjysmëfinale u mposhtën nga Ishujt Faro me rezultat 30:33, duke e lëshuar mundësinë të shkonin në finalen e madhe, por në “luftën” për pozitën e tretë, apo siç quhet ndryshe “Finalja e vogël”, ata e mundën Qipron 32:25, për të festuar në fund.

Ky fakt e bëri të lumtur trajnerin Ramadani, i cili thotë se i është bërë zemra mal.

Ai ndihet i lumtur po ashtu që ekipi i tij do ta ketë mundësinë të luajë në fazën e dytë kualifikuese të Evropianit të ardhshëm.

“Zemra mal me djemtë e Përfaqësueses së hendbollit që u kthyen sonte në Kosovë me medaljen e bronztë nga Kampionati Botëror për Shtetet në Zhvillim në Bullgari. Po ashtu, me fitoren kyçe kundër Qipros, për vendin e tretë, arritën synimin që të kualifikohemi në fazën e dytë të ‘Kampionatit Evropian 2020’”, ka shkruar Ramadani, një trajner model dhe shembull për kolegët.

Ekipi më i ri

Gjithashtu, atë e bën të ndihet mirë fakti tjetër se në Kampionatin Botëror të Shteteve në Zhvillim Kosova u veçua me ekipin më të ri.

Për punën me talente të reja ai i ka falënderuar klubet dhe kolegët e tij që punojnë në hendbollin kosovar.

“Nga 16 shtetet në këtë Kampionat ishim ekipi më i ri, me moshën mesatare vetëm 22 vjeç. Respekt të madh gjithashtu për trajnerët dhe klubet e Kosovës, që vazhdojnë me punën e tyre të palodhshme t’i zbulojnë dhe t’i zhvillojnë talentet e Kosovës”, ka përfunduar Ramadani. /Zëri/