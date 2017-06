Historia jeni ju!

Pas pritjes me dekada FC Prishtinës dhe Trepçës ’89 u ra hise ta përfaqësojnë futbollin kosovar në garat evropiane. Dy klube me histori të ndryshme. Një klub i cili me titullin e parë që fitoi shkoi në Evropë dhe klubi tjetër me histori 95-vjeçare, i cili numëron plot trofe. Por historia e tyre ka një të përbashkët – vuajtjen nga izolimi i tmerrshëm që u zgjati deri më tani. “Zëri” e sjell në detaje historikun e këtyre dy klubeve që përmban plot kujtime nga e kaluara e mundimtë deri te realizimi i ëndrrës – kualifikimit në gara evropiane. Histori janë vetë Prishtina dhe Trepça ‘89

Trepça ’89 dhe FC Prishtina do të jenë dy ambasadorët e futbollit kosovar në Evropë këtë sezon, shkruan sot gazeta Zëri.

Ato do ta përfaqësojnë Kosovën në garat evropiane, e para në Ligën e Kampionëve dhe e dyta në Europa League, pasi përfunduan si kampion, respektivisht nënkampion të Kosovës.

Futbolli kosovar ka qenë i izoluar totalisht me dekada dhe klubet e kanë hequr “të zinjtë e ullirit” duke luajtur në ara dhe nën presion e frikë. Por, të gjitha këto tashmë i takojnë së kaluarës pasi çdo sakrificë ia ka vlejtur.

Tash klubet kosovare frymojnë lirshëm dhe daljes në Evropë po i gëzohen të gjithë, mbi të gjitha “Xehetarët” dhe Bardhekaltrit. Pasi këto dy klubet do ta thyejnë akullin, ia vlen të kthehemi prapa dhe t’i themi disa fjalë për historikun e tyre.

Prishtina, 95 vjet pritje për këtë ditë

Trepça ’89 si kampione do të marrë pjesë në garën më prestigjioze të futbollit evropian – Champions League.

Por, ky fakt nuk e zbeh aspak rëndësinë e pjesëmarrjes së FC Prishtinës në Europa League. Një klub momentalisht pa stadium dhe pa fushë ndihmëse ia doli që me plot mund dhe sakrifica, duke shtegtuar prej njërit në tjetrin stadium, arriti megjithatë ta presë biletën për Evropë, pasi e mbylli sezonin si nënkampion i Kosovës. Bardhekaltrit, si klubi më i madh në vend, madje ka tërhequr shumë vëmendjen e publikut për shkak të namit që kanë në të gjitha trojet shqiptare dhe më gjerë.

Njëherësh, prishtinasit janë edhe klubi më i vjetër në Kosovë. Qyteti i Prishtinës ishte vetëm një qytezë me 16.000 banorë kur në vitin 1922 u formua klubi i parë, i kaltër, i quajtur “Kosova”.

Ishte ky një klub që atëbotë përbëhej nga ushtarë të Garnizonit të Prishtinës dhe nuk zhvillonte ndeshje zyrtare ngase nuk ishte i regjistruar, por në formacionin e tij vazhdimisht luanin futbollistë cilësorë të ushtrisë së Garnizonit të Prishtinës.

Pasi e ndërroi emrin disa herë, në periudha të caktuara, më në fund, më 15 korrik të vitit 1956, “Kosova” ndërron emrin përfundimisht në “KF Prishtina”, emër që mban edhe sot e po ashtu edhe në atë stinor (1956/57) ishte shpallur Kampione e Kosovës dhe ishte ngritur në rang më të lartë garash.

Prishtina e kishte arritur kulmin e saj në sezonin 1982/83, kur më në fund kishte filluar të krijojë historinë dhe pas 60 vjetëve të krijimit të saj dhe pas 20 vjetësh përpëlitjeje në Ligën e dytë, më në fund ishte krijuar një gjeneratë e quajtur e artë, që shkelte gjithçka para vetes, që kishte kryesi të jashtëzakonshme dhe me armatë tifozësh me mesatare prej 30.000 për ndeshjesh.

Më s’kishte kush e ndalte skuadrën nga kryeqendra kosovare dhe jo vetëm kaq, kjo skuadër ishte bërë aq e madhe sa një Jugosllavi 22-milionëshe ia kishte frikën dhe zgjonte respekt për të.

FC Prishtina pas hyrjes në Ligën e parë Federative ka garuar për pesë sezone rresht në të.

Sa u përket trofeve, ky klub e ka vitrinën plot. Bardhekaltrit kanë fituar 9 tituj krahinorë, 10 tituj të Superligës së Kosovës, 5 Kupa të Kosovës dhe 9 Superkupa të Kosovës.

FC Prishtina që nga 20 prilli i vitit 2006 është shoqëri aksionare me përgjegjësi të kufizuara Sh.p.k dhe është ndër skuadrat e vetme të privatizuara nga të gjitha skuadrat tjera të ish-shtetit të Jugosllavisë dhe të rajonit në përgjithësi.

Ekipi kryeqytetas mund të mburret me tifozët “Plisat”, të cilët konsiderohen si lojtari i tyre i 12-të. Ata nuk e kursejnë asnjëherë veten dhe e mbështesin ekipin e tyre të zemrës, kudo dhe kurdo.

FC Prishtina do të luajë në fazën e parë preliminare të Europa Leagues ndaj ekipit të njohur suedez, IFK Norrkoping. Loja e parë do të luhet më 29 qershor në Suedi e ajo e kthimit më 6 korrik në Mitrovicë.

Titulli i parë e çoi ’89-shin në Evropë

Për dallim nga FC Prishtina, Trepça ’89 e ka historinë paksa më të zbehtë, shkruan Zëri.

Një klub i themeluar në vitin 1989, 28 vjet më parë, nga ish-futbollistët e Trepçës dhe minatorët që ishin në grevë urie, të cilin e kishin emërtuar “Minatori ’89” e që konsiderohet si klubi i dytë i qytetit buzë lumit Ibër, pas Trepçës së moçme.

Para luftës nuk e pati mundësinë t’i shfaqte vlerat, por pas luftës ’89-shi kishte pamje krejt tjetër.

Fillimisht e ndërroi emrin duke u quajtur Trepça ’89, ndërsa vit pas viti pati ngritje të nivelit, por edhe të imazhit të saj.

Pasi e mbylli sezonin pesë herë si nënkampion ’89-shi “goditi në shenjë” atëherë kur duhej.

“Xehetarët” e fituan këtë vit titullin e kampionit të Kosovës, të parin në histori të tyre, i cili u solli gëzim të dyfishtë pasi ky trofe përpos që ia pasuroi arkat ua siguroi edhe pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve.

Ndër të tjera, duhet cekur se “Minatorët” e kishin fituar Kupën e Kosovës në vitin 2012.

Njëjtë si FC Prishtina, edhe ’89-shi mund të mburret me tifozët e flaktë dhe besnikë, “Torcida”, që e mbështeti vazhdimisht ndër vite, krahas Trepçës.

’89-shi do të mundohet ta tregojë veten edhe në Evropë pasi ishte një prej ekipeve më të mira dhe me futbollin më të bukur në vitet e fundit në futbollin kosovar.

Mitrovicasit do të luajnë me ekipin nga Ishujt Faro, Vikingur, në rrethin e parë preliminar të Ligës së Kampionëve.

Ndeshja e parë do të luhet më 27 ose 28 qershor në Ishujt Faro, derisa ajo e kthimit është në program më 4 ose 5 korrik në stadiumin “Adem Jashari”, në Mitrovicë. /Zëri/