Trepça '89: Pritna Evropë, jemi gati!

Trepça ’89 e ka shënuar të hënën një fitore të madhe duke e mposhtur FC Astran me rezultat 4:2 në ndeshjen kontrolluese ndërkombëtare, në kuadër të përgatitjeve që po i zhvillon ekipi në Slloveni.

Mitrovicasit me këtë rast insistojnë se janë të gatshëm për garat evropiane, të cilat i presin në fund të këtij muaji me përballjen me Vikingur, në rrethin e parë preliminare të Ligës së Kampionëve, shkruan zeri.info.

“Në emër të kryesisë, stafit të trajnerëve dhe lojtarëve, ku falënderojmë shumë për urimet dhe përkrahjen që po na e bëni. Përkrahja juaj është motiv dhe obligim shtesë për ne. Ka ardhur koha që edhe ne si kosovarë t’i tregojmë Evropës se jemi gati për garat ndërkombëtare. Së bashku drejt sukseseve. Ju faleminderit”, ka shkruar klubi mitrovicas në grupin e tij në “Facebook”.

’89-shi do ta zhvillojë ndeshjen e parë më 27 ose 28 qershor në Ishujt Faro, kurse ajo e kthimit do të luhet më 4 ose 5 korrik në stadiumin “Adem Jashari” në Mitrovicë.

Kampioni i ri i Kosovës do të mundohet ta kalojë rrethin e parë të garave në Champions. /Zëri/