Shqiptarët do ta 'pushtojnë’ Norrkopingun

FC Prishtina do ta shkruajë historinë duke u bërë skuadra e parë nga Kosova që luan në Europa League, shkruan zeri.info.

Bardhekaltrit do të mundohen t’i bëjnë të lumtur tifozët e tyre, siç i bënin në kohën e ish-Jugosllavisë me sukseset e njëpasnjëshme që i arrinin.

Kryeqytetasit e kanë mësuar të hënën emrin e kundërshtarit dhe shorti vendosi që ata të përballen me ekipin suedez, IFK Norrkoping.

Me ta marrë vesh se ndeshja e parë më 29 qershor do të luhet në Suedi tifozët shqiptarë nga mbarë Skandinavia, e posaçërisht ata që jetojnë dhe veprojnë në Suedi, kanë nisur të interesohen shumë për bileta, pasi nuk duan ta lëshojnë mundësinë e jetës për ta parë klubin më të madh të Kosovës me sytë e tyre kah tribunat.

Madje, mijëra sosh nga vise të ndryshme pritet të jenë të pranishëm në stadiumin për ta përkrahur klubin kosovar, i cili megjithatë nuk do të ketë punë aspak të lehtë pasi përballë ka një kundërshtar më të fuqishëm se vetë.

Sidoqoftë, kryetari i “Plisave”, Albert Kastrati, po ka shumë punë këto ditë, pasi shumë tifozë i kanë shkruar në rrjetet sociale dhe e kanë telefonuar në kërkim të biletave për ndeshjen e 29 qershorit.

“Gjithmonë e kam thënë se Prishtina është klubi më i madh në shqiptari. Këtë do ta vërtetoj më 29 qershor në Suedi. Vetëm dje (të hënën) dhe sot (të martën) në faqe të ‘Plisave’ dhe tek unë janë lajmëruar më shumë se 1,000 njerëz të interesuar për bileta dhe informata për ndeshjen. Nesër (të mërkurën) do t’ju lajmërojmë të gjithëve rreth organizimit të ‘Plisave’ për këtë ndeshje. Faleminderit të gjithëve. ‘Përmbi Prishtinën është vetëm qielli’”, ka shkruar “Tigri” në “Facebook”.

Ejupi: Stadiumi do të mbushet me shqiptarë

Presidenti Remzi Ejupi është i bindur se shumë shqiptarë që jetojnë në Suedi do të jenë të pranishëm në stadiumin e Norrkopingut. Kreu i klubit prishtinas ia ka thënë këtë presidentit të klubit suedez, Peter Hunt.

“Sapo bisedova me presidentin e Prishtinës (Remzi Ejupi) dhe ai mendon se stadiumi do të jetë i mbushur në Norrkoping. Shumë shqiptarë nga Kosova dhe Shqipëria jetojnë në Suedi dhe janë të gatshëm të blejnë sa më shumë bileta”, ka thënë Hunt, duke iu referuar deklaratave të homologut të tij nga Kosova. /Zëri/