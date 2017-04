Vazhdimet përcaktojnë gjysmëfinalistin

SHPËRNDARJE







Real Madrid – Bayern Munich ka përfunduar me rezultat 1:2 për bavarezët dhe vazhdimet do ta përcaktojnë skuadrën gjysmfëinaliste, pasi me këto shifra Reali pati fituar në udhëtim. Pas epërsisë së Bayernit me golin e Lewandowskit nga penalltia, Reali është kundërpërgjigjur me Cristiano Ronaldon, i cili në minutën e 76-të e barazoi rezultatin në 1:1. Mirëpo, vetëm dy minuta më vonë (78’), Sergio Ramos shënoi autogol për të rikthyer epërsinë e bavarezëve në 2:1 dhe për të barazuar (3:3) gjithçka nëse merret parasysh edhe ndeshja e parë. Bayerni do ta ketë më vështirë, pasi Arturo Vidal është ndëshkuar me karton të kuq./Zëri/