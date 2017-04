Shkëndija pret përkrahje të tifozëve

Shkëndija do ta zhvillojë nesër ndeshjen e kthimit gjysmëfinale të Kupës së Maqedonisë ndaj Vardarit, shkruan zeri.info.

Kuqezinjtë e kanë fituar ndeshjen e parë 3:1 midis Shkupit dhe do të mundohen ta konfirmojnë kualifikimin me ndeshjen që do ta zhvillojnë të mërkurën në Tetovë.

Për ta arritur këtë qëllim më lehtë, Shkëndija pret mbështetje të madhe edhe nga tribunat, për të marrë rezultat pozitiv dhe kualifikim në finalen e Kupës.

Ndeshja Shkëndija – Vardari fillon në orën 16:00, ndërsa biletat do të jenë në shitje prej ditën e martë dhe mund të sigurohen në Fan Shop-in zyrtar të klubit me lokacion në qendër të Tetovës. /Zëri/