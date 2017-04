Ylli i ri i Juventusit, Paolo Dybala e ka lënë prapa lëndimin dhe do të jetë gati për ndeshjen e kthimit çerekfinale të Ligës së Kampionëve kundër Barcelonës, shkruan zeri.info.

“Lëndimin e pësuar e kam lënë pas dhe për fat të mirë do të jem i gatshëm të luajë kundër Barcelonës”, ka thënë argjentinasi, i cili ka folur edhe për kontratën e re me kampionin italian.

“Unë bisedova me drejtorin sportiv Beppe Marotta dhe i thashë që do të zgjedh Juventusin pasi këtu ndihem shumë mirë dhe dua të vazhdoj të korr shumë suksese me këtë fanellë”, ka shtuar Dybala.

Në fund ai është pyetur edhe për kombëtaren e Argjentinës, e cila rrezikon të mos kualifikohet për Botërorin e vitit të ardhshëm. “Si të gjithë argjentinasit edhe unë nuk e mendoj dot që kombëtarja jonë të mos jetë pjesë e Botërorit”, është shprehur optimist sulmuesi 23-vjeçar./Zëri/