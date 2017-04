San Antonio e Cleveland shtojnë epërsinë

Cleveland sërish ka pasur probleme në lojë, ka humbur shumë topa, e ka shpërdoruar epërsinë e lartë prej 18 pikë, por në fund i është gëzuar fitores së dytë kundër Indianas, kësaj radhe me shifrat 117:111, shkruan zeri.info.

Si zakonisht, treshja Irving – Love – James edhe kësaj radhe ishte përcaktuese për fitore, të cilët së bashku i shënuan 89 pikë. Kyrie Irving me 37, Kevin Love me 27 e LeBron James me 25 pikë të shënuara ishin enigmë e pazgjidhur për rivalin dhe në këtë mënyrë Cavaliers e ka bërë hapin e radhës drejt rrethit të ardhshëm të garave.

Në anën tjetër, Paul George me 32 pikë, 7 asistime e 8 kërcime ishte më i dalluari tek Indiana. Fitoren e dytë e ka shënuar edhe San Antonio, e cila në “AT&T Center” pa shumë vështirësi e mposhti Memphisin me rezultat 96:82. Kawhi Leonard ishte më meritori me 37 pikë, 2 asistime e 11 kërcime, ndërsa te Grizzlies, Mike Conley me 24 pikë ishte më i disponuari për lojë.

Rezultatet: San Antonio - Memphis 96:82 (2:0), Cleveland - Indiana 117:111 (2:0)./Zëri/