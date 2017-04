Garë e fortë për Evropë

Klubet kosovare nuk po bëjnë luftë të fortë për t’u kualifikuar në garat evropiane vetëm në fushat e blerta, por edhe jashtë tyre.

Trepça ’89, Feronikeli, Prishtina, Llapi dhe Liria po bëjnë “garë” interesante edhe në procesin e marrjes së licencave për t’u lejuar që të dalin në Evropë.

Kampioni i ri i Kosovës dhe fituesi i Kupës do ta fitojnë të drejtën për të marrë pjesë në gara kampionale, shkruan sot gazeta Zëri.

Por, trofetë nuk u mjaftojnë për të marrë pjesë në garat e UEFA-s nëse nuk i plotësojnë kriteret e saj, përkatësisht marrjen e licencave.

Pesë klubet e lartpërmendura kanë aplikuar për përmbushjen e pesë kritereve të nevojshme, ndërsa tani i mbetet një komisioni të veçantë të Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK) të tregojë se kush nga to i kanë plotësuar kriteret për të marrë pjesë në Evropë, derisa “vulën” më pas e jep UEFA.

“Klubet e kanë dorëzuar dokumentacionin me kohë. Por, pastaj ne ua kemi dërguar një raport dhe ua kemi kërkuar disa dokumente shtesë apo disa përmirësime në dokumentacionin që e kanë dërguar. Deri më 25 prill kanë afat për t’i dërguar dokumentet e kërkuara apo për t’i bërë përmirësimet. Pasta prej 25 prillit deri më 2 maj unë do ta përgatis një raport për Komisionin, i cili do ta marrë vendimin. Mandej, më 12 maj publikohet vendimi”, ka deklaruar për “Zërin” Bajram Shala, menaxher i FFK-së për licencimin e klubeve.

Pesë klubet që i kanë shkuar deri në fund procesit të licencimit besohet t’i kenë përmbushur goxha mirë shumicën e kritereve.

Mirëpo, kriteri financiar mbetet më sfiduesi për to, i cili do të jetë edhe vendimtar për të ardhmen e tyre evropiane, shkruan Zëri.

Një kriter shumë i rëndësishëm është edhe ai infrastrukturor, të cilin e kanë marrë mbi vete institucionet shtetërore dhe FFK-ja, të cilat janë të bindura se deri në fund të muajit të ardhshëm do ta përgatisin stadiumin “Adem Jashari” për gara kualifikuese të Ligës së Kampionëve dhe të Ligës së Evropës.

Nëse përmbushin kritere kampioni i Kosovës do ta kërkojë kualifikimin në garat e Ligës së Kampionëve, kurse fituesi i Kupës do ta kërkojë kualifikimin në Ligën e Evropës.

Në rast se kampioni nuk i plotëson kriteret, atëherë mundësia evropiane do t’i jepet nënkampionit.

Por, edhe nëse nënkampioni nuk do të ketë licencë, atëherë shansi do t’u jepet ekipeve të tjera sipas renditjes tabelore.

Ndërsa, për kualifikimet e Ligës së Evropës të drejtën do ta fitojë vetëm fituesi i Kupës.

Llapi është ekipi i vetëm që ka aplikuar për licencim dhe në rast se nuk licencohet, atëherë mundësia do t’i ofrohet ekipit që posedon licencë e që është i dyti më i suksesshëm në kampionat. /Zëri/