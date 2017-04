Askush në Evropë si Manchester United

Asnjë ekip nuk është si Manchester United në pesë kampionatet më të rëndësishme të Evropës, raporton zeri.info.

Me fitoren e së dielës ndaj Chelseat “Djajtë e Kuq” e kanë ngritur serinë e rezultateve pozitive në Premierligë, duke arritur në 22 sosh, prej tyre 12 fitore dhe 10 barazime.

Humbja e fundit e Unitedit daton më 23 tetor të vitit të kaluar, pikërisht nga “Blues” të trajnerit Antonio Conte.

Një ngritje e jashtëzakonshme që e ka afruar ekipin e Jose Mourinhos në vetëm katër pikë larg zonës së Ligës së Kampionëve, edhe pse e ka një ndeshje më pak të zhvilluar.

Gjithashtu “Djajtë e Kuq” po bëjnë punë të mirë edhe në Europa League.

Ibrahimoviç me shokë synojnë ta mbyllin sezonin në mënyrën më të mirë të mundshme me ndonjë tjetër trofe të fituar dhe me kualifikimin në Champions për sezonin e ardhshëm. /Zëri/