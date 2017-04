Reali e zbulon të ardhmen e trajnerit Zidane

E ardhmja e Zinedine Zidane do të jetë e lidhur përsëri me Real Madridin, raporton zeri.info.

Sipas të së përditshmes spanjolle “Marca, presidenti Florentino Perez ka vendosur ta konfirmojë trajnerin francez, të cilit i skadon kontrata në qershor të vitit 2018, edhe për sezonin e ardhshëm, sido që të përfundoi sezoni aktual, i cili deri këtu është në nivelet më të larta të mundshme.

Cristiano Ronaldo me shokë e kanë sjell në shtëpi Superkupën e Evropës dhe Botërorin e klubeve këtë sezon, ndërsa kanë mundësi të mira ta fitojnë edhe La Ligan: janë në krye me tri pikë më shumë se Barcelona dhe me një ndeshje më pak të zhvilluar.

Gjithashtu, “Los Blancos” janë në rrugë të mirë për të shkuar edhe në gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve, pasi e mundën Bayern Munichun 2:1 në “Allianz Arena” në ndeshjen e parë çerekfinale. /Zëri/