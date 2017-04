Manchester United festoi në kryendeshje

SHPËRNDARJE







Manchester United ka shënuar fitore në kryendeshjen e javës së 32-të të Premierligës, duke e mposhtur Chelsean me rezultat 2:0, njofton zeri.info. Golin e epërsisë për “Djajtë e Kuq” e shënoi Marcus Rashford në minutën e 7-të, ndërsa katër minuta brenda pjesës së dytë (49’), mikpritësit e shënuan edhe golin e dytë, kësaj radhe me anë të Ander Herreras. Pas kësaj fitoreje, Manchester United renditet në pozitën e pestë, tani me 60 pikë, ndërsa Chelsea mbetet lider i Premierligës me 75 pikë të tubuara, por tani me vetëm katër më tepër se Tottenhami./Zëri/