Një sekondë larg tragjedisë

Futbollistët e Borussia Dortmundit kanë pasur fat me rastin e sulmit me bombë në autobusin e tyre. Incidenti ndodhi në prag të ndeshjes së parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve ndërmjet skuadrës gjermane dhe Monacos, shkruan zeri.info.

Në atë rast u lëndua vetëm futbollisti Marc Bartra, por pasojat kanë mundur të jenë shumë më të mëdha. Gazeta “Bild” njofton se sipas hetimeve të bëra, nëse shpërthimi do të ndodhte vetëm një sekondë më herët, pasojat do të mund të ishin krejt ndryshe nga ato që ndodhën.

“Nëse detonimi i eksplozivit do të aktivizohej vetëm një sekondë më herët, do të përfshihej i tërë autobusi. Me siguri se numri i të lënduarve do të ishte më i madh, por do të kishte edhe të vdekur”, ka thënë njëri nga hetuesit.

Gazeta bën të ditur se hetimet janë duke vazhduar edhe më tej dhe janë të fokusuara në pjesën tjetër të eksplozivit që është gjendur në vendin e ngjarjes./Zëri/