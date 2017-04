Cleveland e nisi me fitore

Ka filluar seria e ndeshjeve të ‘play-offit’ në NBA, ndërsa më interesante nga të gjitha ishte ajo Cleveland – Indiana, e cila përfundoi me shifrat 109:108, shkruan zeri.info.

LeBron James ishte lider i skuadrës fituese me 32 pikë të shënuara, ndërsa Kyrie Irving kontribuoi me 23 pikë. Në anën tjetër, Paul George me 29 pikë ishte më efikasi tek Indiana.

Me rezultat shumë të ngushtë (97:95) ka fituar edhe Utah ndaj LA Clippers, ku Joe Johnson ishte më i merituari me 21 pikë. Fitore ka shënuar edhe San Antonio që e mposhti Memphisin me rezultat 111:82.

Kawhi Leonard me 32 pikë i udhëhoqi Spursat drejt fitores, po aq sa shënoi edhe Marc Gasol në anën tjetër te Memphis. Rezultatet: LA Clippers - Utah 95:97 (0:1), San Antonio - Memphis 111:82 (1:0), Cleveland - Indiana 109:108 (1:0), Toronto - Milwaukee 83:97 (0:1)./Zëri/