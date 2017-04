Vështirë për 89-shin

Trepçën ’89 e pret sot një sfidë e vështirë në Gjilan, ku e pret Drita, shkruan zeri.info.

Skuadrës nga Gjilani i nevojitet jashtëzakonisht shumë fitorja në përpjekjet e saj për t’i ikur pozitës së barazhit.

Bardhekaltrit në javën e kaluar nxorën një barazim tepër të rëndësishëm si mysafirë të kampionit në fuqi, Feronikelit, i cili i ka dhënë zemër dhe motiv për të kërkuar pikë edhe ndaj kryesueses së Superligës.

Ata janë të vetëdijshëm për sfidën e vështirë që i pret në duel me ’89-shin shumë cilësor. Por, përpos që duan të dalin të pamposhtur nga ky takim, gjilanasit do të tentojnë edhe të fitojnë.

Ndërsa, Trepça ’89 është e vetëdijshme se Gjilani është vendi ideal për t’iu kthyer fitoreve dhe për ta bërë hapin e madh drejt titullit.

“Ne e kemi pasur dhe e kemi përkrahjen 100 për qind të kryesisë dhe të presidentit të klubit. E kemi kualitetin dhe po punojmë, prandaj jam i bindur se do t’i kthehemi fitores me Dritën. Do ta japim maksimumin, edhe pse nuk do të kemi punë të lehtë pasi kemi përballë një ekip të mirë me tifozë të zjarrtë”, ka thënë për “Zërin” trajneri i mitrovicasve, Zekrija Ramadani.

Ekipi i tij aktualisht është i pari në tabelë me 59 pikë prej 25 ndeshjeve, me 18 fitore, 5 barazime e 2 humbje. Feronikeli është i dyti me 52 pikë. /Zëri/

Superliga – Java e 26-të

E diel

Drita – Trepça’89

Besa – Liria

Ferizaj – Drenica

Të gjitha ndeshjet fillojnë në orën 15:00