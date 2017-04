Bijtë e Kosovës në diasporë

Diaspora ka qenë gjithmonë oksigjen për Kosovën. Hairin asaj ia ka parë edhe sporti, sidomos gjatë viteve të fundit. Për shembull, Përfaqësuesja e Kosovës në futboll përbëhet 99 për qind nga futbollistët të cilët janë lindur apo janë rritur jashtë vendit, ku kanë pasur kushte ideale për t’u zhvilluar si sportistë. Nga diaspora vjen edhe përzgjedhësi Albert Bunjaki. Ndihmësit e tij në Kosovë thonë se reprezentuesit tanë janë atdhetarë të mëdhenj dhe tepër të disiplinuar. Këtë kontingjent lojtarësh Muharrem Sahiti e Genc Hoxha e konsiderojnë thesar të çmueshëm për Kosovën, shkruan sot, gazeta Zeri.

Kosova ia ka parë hairin gjithmonë diasporës. Thuajse çdo e dyta familje kosovare e ka një të afërm jashtë vendit dhe kjo ka bërë që Kosova të përfitojë shumë nga diaspora, sidomos në aspektin ekonomik.

Diasporës mbi të gjitha pas pranimit në instanca ndërkombëtare po ia sheh hairin edhe sporti. Të rinjtë kosovarë që janë lindur e janë rritur jashtë gjithë atë që e kanë mësuar në shtete të zhvilluara po e shpalosin në vendin tonë, në sporte të ndryshme.

Më së shumti nga kjo ka përfituar futbolli. Përfaqësuesja e Kosovës përbëhet 99 për qind nga lojtarët të cilët jetojnë jashtë vendit.

Madje edhe përzgjedhësi Albert Bunjaki jeton qe një kohë të gjatë jashtë, në Suedi.

Ndihmësi i tij, Muharrem Sahiti, ka punuar një kohë me lojtarë nga kampionati vendor, ndërsa viteve të fundit është ndihmës i Bunjakit. Trajneri gjilanas i ka përshkruar futbollistët nga diaspora si atdhetarë të mëdhenj, por njëkohësisht edhe mjaft të dobishëm për Përfaqësuesen, duke e pasur parasysh kualitetin që e posedojnë.

“Fati i tyre është se janë jashtë, janë në klube më të organizuara dhe më profesioniste, janë zhvilluar më mirë dhe më shpejt. Ndoshta janë më emocionalë, janë të dhënë shumë pas vendit të tyre, ndoshta për shkak të mungesës që e kanë pasur që nuk janë rritur këtu. E marrin shumë afër zemrës dhe e duan vendin e tyre shumë. Janë djem të mirë, janë djem atdhetarë”, thotë fillimisht Sahiti për “Zërin”.

Sipas tij, ata kanë sakrifikuar shumë vetëm për të luajtur për vendin e prindërve të tyre. “Krejt këta që janë në Përfaqësuese të Kosovës kanë pasur ofertë nga përfaqësueset A të vendeve ku janë rritur. Por ata e kanë pranuar Kosovën, nuk e kanë shikuar atë karrierën e tyre për të luajtur në një reprezentacion më të zhvilluar. Definitivisht janë të lidhur me vendin e tyre”, vazhdoi ai.

Sahiti thotë se lojtarët kryesisht flasin shqip, edhe pse aty-këtu dëgjohet ndonjë fjalë e huaj. Ai e ka përmendur rastin e Bersant Celinën, për të cilin thotë se kur ka ardhur në Kosovë ka folur më shumë anglisht, pasi me shqipen nuk ka qëndruar edhe aq mirë. Por, brenda kësaj kohe sa është pjesë e Përfaqësueses futbollisti i Manchester Cityt, i huazuar në Twente, e ka filluar komunikimin në shqip.

Sahiti ka mbetur i fascinuar me pjekurinë e futbollistëve të diasporës, pavarësisht moshës së tyre të re.

“Ata mundohen ta japin më të mirën për Kosovën, për fanellën që e veshin. Kjo është më e mira e kësaj pune, e këtij projekti, i cili do kohë pak, por që ka perspektivë shumë të madhe. Pos kualitetit, e kanë edhe karakterin. E kanë personalitetin shumë të formuar, pavarësisht moshës së re. Kjo na bën të besojmë se në të ardhmen Përfaqësuesja ka shumë perspektivë”, nënvizoi Sahiti.

Hoxha: Diaspora, pasuria më e madhe e Kosovës

Genc Hoxha është ndihmësi tjetër i përzgjedhësit Albert Bunjaki. Trajneri gjakovar gjithashtu ka mbetur pa fjalë me sjelljen dhe disiplinën që e kanë shfaqur futbollistët e diasporës.

“Përpos kualitetit, ata janë atdhetarë të fortë. E kemi një grup të futbollistëve shumë të rinj, por është vërtet kënaqësi të punosh me ta, me përkushtimin që e bëjnë ata, obligimet që i kryejnë dhe përgjegjësitë që i marrin. Me kënaqësinë më të madhe i kryejnë obligimet e tyre atdhetare. Janë shumë në nivel”, u shpreh Hoxha, i cili i përshkruan lojtarët e diasporës si të dëgjueshëm dhe që i respektojnë maksimalisht trajnerët.

Më tutje ai shtoi se diaspora është shumë e rëndësishme për Kosovën. Madje beson se numri i futbollistëve kualitativë nga jashtë që do t’i bashkohen Përfaqësueses në të ardhmen dhe që do të japin kontribut të madh do të rritet me kalimin e viteve, duke i parë kushtet në të cilat e kanë mundësinë të punojnë atje.

“Pa diskutim, diaspora është një pasuri për Kosovën. Nevoja i ka shtyrë të shkojnë atje dhe kushtet e mira kanë bërë që të jenë këtu ku janë sot. Ata janë ambasadorët më të mirë të Kosovës dhe të shqiptarisë. Sepse me lojërat e tyre, me sjelljen e tyre, ata i sjellin shumë dobi kombit shqiptar, e në këtë rast Kosovës”, mendon Hoxha, i cili megjithatë nuk i lë pa i përmendur edhe lojtarët kualitativë të cilët janë rritur në Kosovë si Milot Rashica, Bernard Berisha apo edhe Amir Rrahmani, që po luajnë me sukses për Përfaqësuesen dhe për ekipet përkatëse jashtë vendit.

Sipas Hoxhës, rritja e cilësisë në Përfaqësuese po ndodh çdo ditë. Ai shpreson që e njëjta gjë të ndodhë edhe në futbollin kosovar, posaçërisht kur të rregullohet infrastruktura, e cila e brengos fort. Ish-trajneri i Vëllaznimit dhe i Besës shprehet i bindur se kur të bëhet stadiumi në Kosovë nuk do t’i zërë shikuesit pasi shton se në Kosovë e duan shumë futbollin.

Hoxha më tutje thekson se tash pasi ndeshjet e Përfaqësueses janë zyrtare qasja e lojtarëve është edhe më serioze, edhe pse angazhimi i lojtarëve nuk ka munguar edhe kur Kosova luante vetëm miqësore, për çka i përgëzon dhe i falënderon lojtarët që kanë ardhur nga jashtë për ta përfaqësuar vendin e tyre edhe në kohën kur Kosova nuk ishte e pranuar në UEFA e në FIFA. Ai beson se tash e tutje do të ketë angazhim dhe seriozitet edhe më të madh, si nga ana e shtabit teknik dhe Federatës, ashtu edhe nga ana e lojtarëve.

Këndojnë këngë për kurbetçinj

Pas barazimit historik me Finlandën, në ndeshjen e parë eliminatore për “Botërorin 2018”, futbollistët Bernard Berisha dhe Samir Ujkani festonin duke kënduar “live” këngën: “Mua me thërrasin kurbetçar, por kam emrin kosovar...”. Këngë motivuese për ta mbetet edhe ajo e famshmja: “Oj Kosovë, oj nëna ime”. Futbollistët e diasporës definitivisht e shijojnë çdo moment kur i bashkohen Përfaqësueses. Dëshira e tyre e vetme është që sa më shpejt t’i zhvillojnë ndeshjet si vendës në Kosovë.

Historia rrëqethëse e Albert Bunjakit

Përzgjedhësi Albert Bunjaki e ka treguar historinë e tij rrëqethëse të ikjes nga Kosova në kohën e luftës në Kroaci. Ai e ka zbuluar një dramë të jashtëzakonshme jetësore, duke treguar se kishte refuzuar të luftonte kundër kroatëve dhe për këtë në atë kohë regjimi serb e kishte dënuar me 20 vjet burg. Megjithatë, ai nuk pranoi t’i bashkohej ushtrisë jugosllave dhe kishte ikur nga Kosova, me ç’rast e kishte ndërruar edhe mbiemrin, nga Bunjaku në Bunjaki për të mos e gjetur serbët.

“Shikoni, ishte viti 1991, ndërsa unë 20 vjeç, student, si edhe futbollist. Mirëpo, një ditë më erdhi thirrja për ushtri për APJ-në, duhej të shkoja në Vukovar! Lufta po zgjaste, të gjithë e kishin të qartë se çfarë po ndodhte dhe çfarë nënkuptonte ajo thirrje. Nuk e kisha në mend t’i përgjigjem, menjëherë vendosa: ‘Jo, ti nuk do të gjuash mbi njerëz, ik’. Dhe, ashtu, shkova. Kam bërë atë që do të bënte çdo njeri normal, kush do të shkonte të gjuajë mbi njerëz të pafajshëm, për çfarë?”, ka treguar trajneri kosovar, i cili ka folur edhe për luftën për ekzistencë larg shtëpisë së tij e deri tek emërimi si selektor i Kosovës, punë të cilën e kryen me dëshirë jashtëzakonisht të madhe.

Që prej kohës kur është Bunjaki selektor, nga viti 2009, Përfaqësuesja e Kosovës i ka grumbulluar rreth 300 futbollistë, pjesa dërrmuese nga diaspora. Tash ai i ka në dispozicion rreth 30 futbollistë, me të cilët synon kualifikimin në “Evropianin 2020”.