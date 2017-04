Shteti ndau edhe 404 mijë euro për sport

Ministria e Sportit ka vazhduar t’u ndajë para federatave sportive edhe të premten. Ky dikaster qeveritar ka njoftuar se i ka ndarë edhe 404 mijë euro për gjashtë federata tjera sportive, pas 913 mijë eurove sa ua ndau të enjten gjashtë sporteve tjera, raporton "Zëri".

Me nga 70 mijë euro për këtë vit do të mbështeten Federata e Boksit e Kosovës dhe Federata e Shenjëtarisë. Kurse, nga 68 mijë euro janë ndarë për Federatën e Mundjes dhe atë të Auto Sporteve. Tre mijë euro më pak kanë shkuar në Federatën e Çiklizmit, kurse me 63 mijë euro tjera është mbështetur Federata e Notit.

“Ministria është e fokusuar për të ndihmuar sportin duke përkrahur federatat financiarisht, e cila menaxhmentit të federatave në fjalë u mundëson planifikim më të mirë dhe operim më të lehtë”, ka thënë ministri Kujtim Shala, me shpresën që federatat e lartpërmendura të jenë sa më konkurrues në nivelin e garave vendore dhe ato ndërkombëtare. /Zëri/