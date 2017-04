Pamjet e tmerrshme nga përleshja e tifozëve turq dhe francez (Foto&Video)

Sonte do të duhej të zhvillohej takimi mes skuadrave të Lyon dhe Besiktas, me fillin nga ora 21:05, por ndeshja u shtye për gati një orë.

Arsyeja ishte përleshjet në mes dy taboreve të tifozëve, të cilët në njëmoment zbritën edhe në fushë.

Tani ndeshja është duke u zhvilluar, ku është gati përfundimi i pjesës së parë, transmeton Periskopi.

Për të kuptuar më mirë se çfarë ndodhi para fillimit të takimit, ju ftojmë të shihni fotografitë dhe videot më poshtë. /Periskopi/

Awful scenes in Lyon v Besiktas match, apparently, Lyon fans sang "Enjoy this while you can, Because Wenger could be your next manager" pic.twitter.com/wGPDxJG1DE