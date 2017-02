Mihajlovic flet përsëri për Ajetin

Trajneri i Torinos, Sinisha Mihajloviç, në deklaratën e tij pas ndeshjes ndaj Peskarës për mediat italiane, mes të tjerave komentoi edhe paraqitjen e mbrojtësit shqiptar Arlind Ajeti.

“Nuk ishte e lehtë as për Lukiçin dhe as për Ajetin. Por në përgjithësi jam i kënaqur. E dimë që ata mund dhe duhet të përmirësohen. Në përgjithësi ishim më mirë se kundërshtari dhe nëqoftëse luajmë si sot deri në minutën e 75, nuk duhet t’i trembeni askujt, as dy transfertave që vështira që na presin. Po e shohim dritën në fund të tunelit, tani shpresojmë të dalim”, tha ai.

Ajeti debutoi javën e kaluar si titullar për Torinon dhe bëri një gafë që shkaktoi golin e barazimit 1-1 ndaj Empolit.

Ndërkohë sot ai shënoi një gol dhe një autogol.