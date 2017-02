UFC, De Randamie e Silva - fitore spektakolare (Video)

Spektakël, luftë e fortë sportive por edhe polemika në Ultimate Fight Championship

Ndeshja më e rëndësishme e mbrëmjes i takoi kategorisë së femrave ku holandezja Germaine de Randamie u shpall kampione e Botës pasi mposhti pas një beteje shumë të rivalizuar amerikanen, Holly Holm.

Sfida nisi ashtu siç pritej me goditje në stilin kikboks nga të të dy krahët. Më pas beteja u ashpërsua me holandezen që ishte e frikshme për Holm me kundërgoditjet e saj, edhe pse duhet theksuar që në këtë sfidë mbizotëroi baraspesha.

Në fund me vendim unanim të jurisë ishte Germaine de Randamie ajo që triumfoi duke fituar titullin Botëror në këtë kategori, shkruan Super Sport.

Vendimi i jurisë nuk i pëlqeu aspak publikut , pasi tifozët e pranishëm në sallë mendonin se amerikania Holm meritonte më shumë.

Në kategorinë e meshkujve spikat suksesi i Andreson Silvës i cili u rikthye si triumfues. Silva pas 25 ndeshjeve dhe 6 viteve pa pësuar humbje mposhti në Ulimate Fight Championship 208, Dereck Brunson.

Braziliani tashmë në moshën 41-vjecare nuk zotëron më të njëjtën forcë si dikur por edhe pse iniciativën e kishte gjitmonë Brunson ky ishte një sukses i arritur me shumë inteligjencë nga ana e Anderson Silvës.