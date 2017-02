Ndahen Nadalët

Toni Nadal, axha dhe trajneri i tenisti Rafael Nadal, ka njoftuar se së shpejti do t’i japë fund bashkëpunimit me fituesin e 14 turneve Grand Slam, shkruan zeri.info.

Dyshja ka bashkëpunuar që nga fillimi i karrierës së Rafas, por duket se kjo histori do të përfundojë së shpejti.Trajneri 55-vjeçar ka bërë të ditur se do të merret me gjëra tjera.

“Që nga viti i ardhshëm nuk do ta përcjell Rafan nëpër turne dhe tërësisht do t’i përkushtohem punës në akademinë tonë“, është shprehur Toni Nadal. Ai ka mohuar mosmarrëveshjet ndërmjet tyre. “Raporti ynë edhe më tutje është shumë i mirë dhe asnjëherë nuk kemi pasur krizë. Unë jam ai që ka vendosur gjithçka për këto 14 vjet të karrierës së tij, ndërsa Carlos Costa është bashkuar si menaxher. Më vonë është bashkuar edhe babai i tij, ndërsa unë kam pasur gjithnjë e më pak ndikim në vendimet që janë marrë“, ka shtuar Toni Nadal.

Me këtë vendim është befasuar menaxheri i parë i Rafas, Benito Perez. “Nëse ka thënë kështu, atëherë mendon kështu. Do të bisedojmë me Rafan në javën e ardhshme, por nuk besoj se do ta komentojmë këtë situatë“, ka theksuar Perez./Zëri/