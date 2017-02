Këto janë notat e Ajetit e Memushajt (Foto)

Torino e ka mposhtur 5:3 Pescaran, në një ndeshje ku u përballen dy lojtarët e Kombëtares shqiptare, Arlind Ajeti e Ledian Memushaj

Arlind Ajeti ka shënuar dy gola në sfidën mes Torinos e Pesacaras, një në portën e tij dhe një në portën kundërshtare, shkruan Gazeta Express.

Kjo bëri që shqiptari të vlerësohet me notën (6.9), pavarësisht paraqitjes së mirë që bëri. Derisa as Ledian Memushaj nuk ka bërë paraqitje të mirë duke u vlerësuar me notën 6.3, më i mirë se pesë lojtarë tjerë të Pescaras.

Ja vlerësimi i lojtarëve: