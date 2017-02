Si erdhën, si e mbajtën dhe si po e mbajnë pushtetin?

Shkruan Nexhmedin Bunjaku, ish-futbollist dhe gjyqtar

Pa dyshim se kryetari i FFK-së erdhi në pushtet më 2007-n nga politika, e mbajti dhe po e mban politika.

Para ardhjes së kryetarit të tashëm në krye të FFK-së kryetarit paraprak z. S. Hashanit u janë bërë shumë trysni dhe presion që të tërhiqet çka edhe e bëri, por jo me dëshirën e tij, kurse falë ministrit të atëhershëm të MKRS-së ,z. A. Haraqija, kryetarit të tashëm i është dhuruar ky post.

Me dorëheqjen e kryetarit të larguar z. Hashani duhej të largohej edhe i tërë bordi, gjë e cila nuk ndodhi sepse kështu u konvenonte atyre që vendosën, çka edhe u shkel me të dyja këmbët Statuti i FFK-së.

Kryetari i tashëm posa e mori këtë post filloi edhe me premtimet e tij e si premtim më i madh ishte se në vitin tjetër, pra më 2008-n, do të pranohemi në instancat ndërkombëtare, pra në UEFA dhe në FIFA, gjë e cila nuk ndodhi as brenda dy mandateve të tij si kryetar.

Kryetari premtonte çdo fillimvit se në vitin tjetër do të pranohemi dhe kështu vazhdonte çdo vit të mashtronte opinionin derisa e trilluan edhe Nenin e famshëm 5, siç e quanin ata, dhe sa e sa vite në emër të këtij neni ata arsyetoheshin për mospranim, gjë që ky mashtrim i tij doli në shesh në maj të vitit të kaluar edhe atë nga drejtori ligjor brenda UEFA-s, z. Bell, se ky nen nuk e ka penguar kurrë Kosovën që të anëtarësohet në UEFA dhe në FIFA.

Gabimin e madh që e bëri ky Bord i FFK-së, në krye me kryetarin e tyre, kur bën aplikim në FIFA e jo së pari në UEFA dhe për këtë shtrohet pyetja se a nuk i ditën rregullat apo e bënë me marrëveshje me Karaxhiqin që sa më shumë të zvarritet pranimi dhe kartonin e futbollistëve ta mbante të blinduar në arkë, gjë që ndodhën këto dyja të fundit, pra zvarritja plot 16 vjet dhe fshehja e kartonit të futbollistëve, por edhe ndeshjet ndërkombëtare të Përfaqësueses të luhen me fusnotë, deri vitin e kaluar kur ndodhi kataklizmi politik dhe u pranuam. A ka harruar i pari i FFK-së deklaratën e tij kur thoshte se më parë do t’i marrë koferat dhe do të iku sesa të luajmë me fusnotë!

Që me ardhjen e kësaj garniture të FFK-së në pushtet u errësuan ditët e futbollit të Kosovës, filluan manipulimet, kurdisjet, incidentet, ngeli rregullimi i infrastrukturës (as që është kërkuar ndonjëherë nga kjo udhëheqje përmirësimi i infrastrukturës dhe i kushteve për punë, lëre që nuk e bënë këtë, por i ndihmonin edhe më shumë ngecjes duke pranuar edhe stadiume që nuk i plotësonin as kushtet elementare p.sh. dimensionet e fushës ashtu siç kërkojnë rregullat, etj.) filloi familjarizimi dhe formimi i klaneve dhe kumarisë me të vetmin qëllim që të përkrahej nga ky rreth e sa më gjatë të qëndrojë në pushtet.

Kishin bërë shumë udhëtime kinse për lobim, por asnjëherë, ama asnjëherë nuk ishin transparentë të tregonin të vërtetën e takimeve dhe të shpenzimeve të udhëtimit dhe akomodimit nëpër motele me pesë yje, shumë udhëtime të tyre që më pastaj dolën se nuk ishin takime në UEFA apo në FIFA, por vizita familjare për të cilat askush dhe asnjëherë nuk dha përgjegjësi.

Viti 2009 - Unioni Evropian (UE) ndan një donacion për stadiumin e F-KF-Flamurtarit në Prishtinë për renovimin e stadiumit e këtë projekt e udhëhiqte austriaku Dr.Kllop, i cili nuk u realizua kurrë shkaku i kërkesës së hises (ryshfetit) nga një zyrtar i FFK-së dhe për këtë opinioni kurrë nuk u njoftua.

Vit pas viti, dështim pas dështimi, kuvend pas kuvendi, ky kryetar dhe kjo udhëheqje e FFK-së mbijetoi në bazë të politikës, premtimeve të rrejshme, manipulimeve, militantëve të vet nëpër lidhjet rajonale dhe monopolit që krijuan.

Kuvendet zgjedhore si zakonisht i organizonin pa kundërkandidat, duke ua shkurtuar të drejtat apo duke i eliminuar kundërkandidatët që në start nëpërmes militantëve të tij nëpër lidhjet rajonale dhe kështu fitonte me 56:0 dhe dëshmonte se kjo shtëpi e futbollit është e uzurpuar edhe pse këtë e fitonte me delegatë pa mandat.

Kumaria apo marrëveshja mes të parit të FFK-së dhe përzgjedhësit Bunjaki fitohet bindja se do të vazhdojë derisa të jetë ky kryetar në FFK dhe çka fshihet pas perdes e dinë vetëm këta dy.

Plani më i ri i të parit të FFK-së tashmë është për zgjedhjet nëpër lidhjet rajonale, ku ai ka përgatitur qengjat e rinj t’i sjellë në krye të këtyre lidhjeve e arsyeja është sepse: kryetarët aktualë dhe delegatët në bazë të mandateve që kishin nuk kanë më të drejtën të bëjnë ndryshime në Statut (sepse këtë e kanë bërë dy herë), kurse anëtarët e rinj që do të vijnë gjatë mandatit të tyre kanë të drejtë të bëjnë ndryshime statutare, e pasi që vetë ky kryetar i sjell në pozitë këta qengja të rinj doemos do ta propozojnë edhe për një mandat të ri pas ndryshimeve statutare, ku edhe në kuvendin e ardhshëm ta fitojë mandatin pa kundërkandidat dhe me 56:0.

Të gjitha të këqijat që i solli kjo garniturë udhëheqëse e cila i solli futbollit të Kosovës dështimet, manipulimet, kurdisjet, incidentet, jotransparencën rreth shpenzimeve, të të hyrave, familjarizimin, keqpërdorimet, militantizmin dhe shumë degradime të tjera tashmë opinioni futbolldashës i di.