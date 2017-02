Fjalët rreth largimit të portierit David De Gea nga Manchester United duket se do të mbesin vetëm në fazën e spekulimeve, njofton zeri.info.

Kontrata e tij me “Djajtë e Kuq” skadon në vitin 2019, por zyrtarët e skuadrës janë duke bërë përgatitjet për vazhdimin e saj, madje me kushte më të mira.

Portieri spanjoll aktualisht ka pagë javore prej 200.000 funte në javë, ndërsa me kontratën e re do të paguhet 300.000 funte dhe në këtë mënyrë, së bashku me Wayne Roneeyn do të bëhej futbollisti më i paguar në “Old Trafford”.

Nëse diçka e tillë do të realizohet, atëherë do të “mbylleshin dyert” për Real Madridin, pasi gjiganti spanjoll është i interesuar ta transferojë De Gean në “Bernabeu”, madje flitej se transferimi i tij është shumë afër./Zëri/