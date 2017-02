Shqiponja, pa shpresa

Skuadra e vetme kosovare që ka mbetur në garat evropiane të hendbollit, Shqiponja, të shtunën do ta zhvillojë ndeshjen e radhës në Challenge Cup, shkruan sot, gazeta Zeri.

Ekipi kosovar do të luajë të shtunën në Gjakovë kundër Sokol Porubas. Ky do të jetë takimi i dytë në mes të gjakovareve dhe çekeve në kuadër të së tetës së finales të Challenge Cup. Njëherësh, kjo mund të jetë ndeshje e fundit e Shqiponjës në gara evropiane për këtë edicion, pasi thuajse nuk ka gjasa që t’i shpëtojë eliminimit. Kjo për shkak se ekipi çek kualifikimin në gara të mëtutjeshme thuajse e ka siguruar qysh në ndeshjen e parë, kur kishte mposhtur Shqiponjën me rezultat tepër të thellë, 51:18. Skuadrat kosovare vazhdojnë të jenë larg nivelit të kundërshtarëve të tyre evropianë.