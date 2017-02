Mitrovica, mejdan i gjigantëve

Më 17 dhe 19 shkurt në sallën “Minatori” të Mitrovicës do të zhvillohet gara finale e Kupës së Kosovës në basketboll, të cilin trofe do ta kërkojnë skuadrat më të mëdha në vend: Sigal Prishtina, Peja, Trepça dhe Bashkimi, shkruan sot, gazeta Zeri.

Federata e Basketbollit e Kosovës (FFK) organizimin e këtij evenimenti ia ka besuar Trepçës, me të cilën të premten mbajtën një konferencë për medie, ku zyrtarët e tyre paralajmëruan spektakël basketbolli. “Kupa e Kosovës po organizohet për herë të parë në Mitrovicë që nga viti 2010 dhe ne besojmë se Trepça do t’i kryejë të gjitha obligimet që i ka në bazë të kontratës dhe do ta organizojë këtë ngjarje, e cila besojmë se do të jetë madhështore”, ka thënë sekretarja e FBK-së, Elvira Dushku. “Trepça është dëshmuar për organizime të mira të evenimenteve të mëdha pasi e ka ndihmuar FBK-në në organizimin e ndeshjeve kualifikuese për Kampionatin Evropian në verën e kaluar në Mitrovicë”, ka theksuar ajo. “Minatori” do t’i tubojë katër tifozeritë e mëdha: “Torcidat”, “Plisat”, “Shqiponjat” dhe “Arpaxhikët”.

Disa nga to nuk kanë raporte të mira dhe sa herë që takohen shfaqin tensione. “Ne premtojmë se do të kujdesemi maksimalisht që gjithçka të shkojë ashtu siç duhet sa i përket organizimit”, ka deklaruar drejtori i Trepçës, Besim Braha. “Do të jenë të pranishëm të gjithë tifozët e ekipeve pjesëmarrëse, të cilëve iu bëj edhe thirrje për qasje sa më pozitive, pasi ky do të jetë një tjetër test për ne si klub, por edhe për federatën në përgjithësi. Policia është deklaruar e gatshme për të na ndihmuar në këtë aktivitet dhe ajo do të jetë vazhdimisht në përcjellje të klubeve, tifozëve dhe zyrtarëve të tjerë të pranishëm në palestër”, ka theksuar ai. Më 17 shkurt do të zhvillohen dy ndeshjet gjysmëfinale: Bashkimi – Peja dhe Trepça – Sigal Prishtina. Kurse, ndeshja finale zhvillohet më 19 shkurt. Në të njëjtën ditë zhvillohet edhe finalja e femrave ndërmjet Penzës së Pejës dhe Pentit të Prishtinës.