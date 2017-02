Sytë kah Parisi

Majlinda Kelmendi të shtunën do t’i kthehet arenës ndërkombëtare. Kampionia olimpike do të garojë në turneun më të madh, “Paris Grand Slam 2017”, prej të cilës ka kujtime të arta. Përpos Majlindës, në mesin e 431 garuesve nga mbarë bota do të jenë edhe Nora Gjakova, Distria Krasniqi dhe Akil Gjakova. Trajneri i tyre, Driton Kuka, thotë se Kosova ka arsye të presë ndonjë medalje prej tyre, shkruan sot, gazeta Zeri.

Pas medaljes së artë të fituar në gushtin e vitit të kaluar në Lojërat Olimpike “Rio 2016”, Majlinda Kelmendi do t’i kthehet tatamit të shtunën. Xhudistja kosovare do të marrë pjesë në garën më prestigjioze “Paris Grand Slam 2017”. Ky eveniment konsiderohet si turneu më i madh, ndërsa për nga vlera më me peshë janë veç Lojërat Olimpike, kampionatet botërore dhe kampionatet evropiane.

Majlinda do të garojë në kategorinë 52 kg, në të cilën sivjet mund të takohet edhe me disa garuese të huaja, shumë cilësore, të porsaardhura në këtë kategori. Por, nëse e shtuna do të jetë ditë e mirë për Majlindën, ajo vlerësohet si kandidate e madhe për të fituar medalje. “Faktikisht, Parisi është sfida më e fortë sepse pjesëmarrjen e kanë konfirmuar pothuajse e gjithë elita e xhudos botërore”, thotë për “Zërin” trajneri i Majlinda Kelmendit, Driton Kuka. Trajneri me famë botërore thekson se “Paris Grand Slam 2017” do t’i shërbejë për ta parë edhe formën aktuale të Majlindës pak muaj para Kampionatit Evropian dhe atij Botëror. “Në Paris po shkojmë pas Rios. Është gara e parë e nivelit të lartë. Është garë ku ne do të shohim sesi është forma momentale drejt garave të ardhshme si Kampionati Evropian që mbahet në prill dhe ai Botëror që mbahet në gusht”, u shpreh Kuka.

Përpos Majlinda Kelmendit, trajneri pejan në “Paris Grand Slam 2017” i ka marrë edhe Nora Gjakovën, e cila do të garojë në kategorinë 57 kg, Distria Krasniqin (52 kg) dhe Akil Gjakovën (73 kg). Majlinda mbetet shpresa më e madhe e Kosovës edhe në “Paris Grand Slam 2017”. Në këtë garë ajo e ka fituar vendin e parë në tri vitet e kaluara.

Ajo është kampione olimpike, kampione e dyfishtë botërore dhe kampione e dyfishtë e Evropës. Andaj, Kuka thotë se kosovarët kanë arsye të presin ndonjë medalje edhe të shtunën prej xhudistes me famë botërore. “Normalisht që pres medaljes. Medalja e artë nuk është imperativë, por besoj se nuk do të kthehemi në Kosovë pa medalje”, ka deklaruar Kuka.

Në “Paris Grand Slam 2017” është paralajmëruar se do të marrin pjesë gjithsej 431 garues, në të gjitha kategoritë, nga 60 shtete të botës. Majlinda Kelmendi nuk pritet të merr pjesë në shumë gara gjatë këtij vitit. Do të jetë e pranishme vetëm në ato më kulminante. Pas Parisit, ajo do të mendojë vetëm për Evropianin e prillit dhe Botërorin e gushtit. Majlinda Kelmendi ka fituar gjithçka që mund të fitohet në sportin e xhudos. Ajo është e pakonkurrencë në kategorinë 52 kg, por vlerësohet si xhudistja më e mirë në botë në të gjitha kategoritë. Ajo është shumë popullarizuar në botën e xhudos, ndërsa është në mesin e dhjetë sportistëve të xhudos ndër më të kërkuarat në internet.

“Paris Grand Slam 2017” është gara e parë individuale për Majlinda Kelmendin pas Olimpiadës “Rio 2016”. Por, me gara ekipore ajo ka garuar dy herë gjatë dhjetorit. Ajo ka marrë pjesë në dy gara ekipore me Galatasarayn e Turqisë, për të cilën shkëlqeu dhe dha shenja pozitive para “Paris Grand Slam 2017”./Zeri/.