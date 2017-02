Zotërinjtë e futbollit

Philipp Lahm, Andres Iniesta, Karim Benzema, Joao Moutinho, Raul Gonzales, Michel Platini, Gaetano Scirea, Aaron Hughes, Marco Bode e Jan Popluhar janë futbollistë që nuk janë ndëshkuar kurrë me karton të kuq, ndërsa Gary Lineker as me të verdhin, shkruan sot, gazeta Zeri.

Në historinë e futbollit janë disa lojtarë që do të mbahen mend për arsye të ndryshme. Janë disa të tillë që gjatë karrierës së tyre nuk janë ndëshkuar asnjëherë me karton të kuq. Në këtë listë janë disa emra të njohur.

Philipp Lahm - Legjenda e Bayern Munichut, në fund të këtij edicioni do ta përfundojë karrierën. Nëse deri në verë nuk do të ndodhë ndonjë befasi, kapiteni bavarez do të pensionohet pa u ndëshkuar asnjëherë me karton të kuq. Vërtet duket e çuditshme që një mbrojtës në 730 ndeshjet e deritashme nuk është përjashtuar asnjëherë nga loja.

Andres Iniesta – Është njëri nga futbollistët aktivë, i cili asnjëherë nuk është “skuqur”. Koordinatori i Barcelonës dhe kombëtares spanjolle deri tani është aktivizuar në 750 ndeshje, pra pa karton të kuq.

Karim Benzema – Lyon, Real Madrid dhe Franca, gjithsej 649 ndeshje të luajtura dhe deri sot asnjë karton të kuq. Ky është sulmuesi i shkëlqyeshëm, i cili jashtë fushës së futbollit ka ditur të shkaktojë problem, por assesi brenda saj.

Joao Moutinho – Portugezi deri tash është paraqitur në 663 ndeshje zyrtare. Me Portugalinë e ka fituar Kampionatin Evropian, por kurrë nuk është ndëshkuar me karton të kuq. Ka luajtur për Porton, Sportingun dhe tani për Monacon, por mesfushori 30-vjeçar nuk ka rënë asnjëherë pre e provokimeve.

Gary Lineker – Njëri nga futbollistët më të mirë anglezë të të gjitha kohëve. Sulmuesi legjendar është në krye të kësaj liste unike për faktin se gjatë gjithë karrierës së tij nuk është ndëshkuar as me karton të verdhë, e të mos flasim për të kuqin.

Raul Gonzales – Sulmuesi i famshëm gjatë karrierës së tij ka luajtur në 1.034 ndeshje, duke u aktivizuar te Real Madridi, Schalke, Al-Sadd, New York Cosmos dhe kombëtaren spanjolle. Ka shënuar 388 gola, e ka fituar tri herë Ligën e Kampionëve dhe është futbollisti i parë që ka shënuar gol në dy finale të kësaj gare. Për 17 vjet karrierë, ai kurrë nuk është ndëshkuar me karton të kuq.

Michel Platini – Është një zotëri tjetër i futbollit. Fituesi i trefishtë i “Topit të Artë“, ka luajtur te Nancy, Saint-Etienne, Juventusi dhe kombëtarja franceze. Në 655 ndeshje zyrtare, ai nuk është përjashtuar asnjëherë. “Në kohën time futbolli ka qenë më i ashpër. Sot gjyqtarët i ruajnë më tepër lojtarët dhe kjo e ka ngritur nivelin e futbollit”, ka thënë Platini.

Gaetano Scirea – Italiani i famshëm ka qenë i njohur për elegancën në fushën e lojës, prandaj nuk është befasi që ai “nuk e di” çka është kartoni i kuq. Ka bërë karrierë tek Atalanta, Juventusi dhe kombëtaren italiane. Është futbollisti i parë që i ka fituar tri gara të organizuara nga UEFA.

Damien Duff - Blackburn, Chelsea, Newcastle, Fulham, Melbourne City, Shamrock Rovers dhe Republika e Irlandës janë mjediset ku Duff ka luajtur në 700 ndeshje, por për 19 vjet karrierë, nuk e ka “shijuar” asnjë karton të kuq.

Aaron Hughes – Ish-mbrojtësi i skuadrave: Newcastle, Aston Villa, Fulham, Queens Park Rangers, Brighton, Melbourn City, Keral Blasters dhe Irlandës Veriore, asnjëherë nuk është përjashtuar nga loja, përkundër 455 paraqitjeve në Premierligë dhe 103 për kombëtaren e tij. “Nëse do të ndëshkohesha me karton të kuq, mendoj se do të isha një humbës”, është shprehur Hughes.

Marco Bode – Tërë karrierën e ka kaluar te Verder Bremeni. E ka fituar Bundesligën, tri herë Kupën e Gjermanisë dhe është paraqitur në 536 ndeshje, pa u ndëshkuar asnjëherë me të kuqin.

Jan Popluhar, Dinos Kouis dhe Giorgos Sideris, po ashtu janë futbollistë që nuk janë ndëshkuar asnjëherë me karton të kuq./ZERI/.