Lojtari legjendar i golfit, Tiger Woods, nuk ndihet më i sigurt për të fituar tituj, pasi deri tani tri herë është operuar në shpinë dhe katër herë në gjunj, njofton zeri.info.

“Kam menduar shumë herë se nuk do të jem në gjendje të kthehem dhe të garoj në nivel të lartë. Ishte shumë e vështirë. Ka pasur momente kur kisha nevojë që dikush të më ndihmonte të ngrihem nga shtrati”, ka thënë Woods për revistën “Vision”.

Ai beson se do të jetë në gjendje të garojë në muajin gusht. “Ndihem mirë, por jo shumë mirë. Mendoj se kurrë më nuk do të ndihem shumë mirë. Kam pasur tri operacione në shpinë dhe katër në gjunj. Do të jem i kufizuar, por derisa të funksionoj, nuk do të vajtoj”, ka shtuar amerikani, i cili titullin e fundit e ka fituar në vitin 2013./Zëri/