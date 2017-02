A po e mashtrojmë vetveten

Shkruan Nexhmedin Bunjaku, ish-futbollist dhe gjyqtar

A po jem te vetedijeshem per ate qka po themi,dhe a po e themi drejt ate qe po e shohim. Tani me kur ekipet e Superliges se Kosoves jane ne vlugun e pergaditjeve per sezonin pranveror,me deshiren qe sa me te pergaditur te startojne,disa ekipe po i percjellin problemet e bartura nga stinori i kaluar.

Pothuaj te gjitha ekipet flasin per aspiratat dhe synimet e tyre,dikush te fitoje titullin e kampionit,dikush te fitoje kupen,dikush qe te dyja keto,e dikush te ruaj statutin e anetarit te Superliges.

Pa dyshim se deshire dhe synim i qdo klubi duhen te jen garat ne kupen e Europes,dhe per kete duhet dhe pritet lufte e madhe mes ekipeve pretendente per titull dhe kupen e Republikes,por per habi ka edhe ekipe qe me tash jane dorezuar d.m.th. kane hequr dore nga keto trofe gje qe eshte per keqeardhje.

Perveq ekipeve tashme qe dihen se kane hequr dore nga garat Europiane,por a egziston friga se edhe me disa ekipe te tjera gjendja nuk eshte e mire,qofte ajo finansiare,qofte ajo e infrastruktures,apo qoft edhe ajo e organizimit, dhe mos dhashte zoti qe ne kete gjysem kampionati te kem qrregullime te liges.

Mos eshte edhe pak heret qe me plot gojen po trumbetojme kah Europa,madje,madje po bejme edhe krahasime kontradiktore,duke e rreshtuar futbollin e Kosoves krahas atij Europian e me kete mendoj se vetem po e mashtrojme vetevehten duke e ditur se jemi shume mbrapa ne shume elemente apo kushte qe e karakterizojne lojen e futbollit.

E kuptoj deshiren e qdo klubi per gara Europiane,por per fate te keq kete deshire nuk e ka edhe FFK dhe prijesit e saj,qe neglizhojne qdo gje qe dergon ne drejtim kah futbolli Europian,duke filluar nga vete Superliga,Futsalli,Perfaqesueset te te gjitha kategorive;A,B,U,etj, Shpresojme qe 5 kriteret e kerkuara nga UEFA,klubet do i permbushin dhe te kem dy ekipe ne garat e kupave Europiane edhe pse nuk presim ndonje sukses te madh,por se paku te perfitojne pervoje ne keto gara.

Tash po e shohim te gjithe se sa i kushtoi se pari dy klubeve;FC-Prishtines dhe FC-Ferronikelit,por edhe klubeve tjera neglizhenca e FFK-s vitin e kaluar ku edhe pse e kishin te drejten te garojne ne kupat Europiane,nuk i u mundesua shkaku i mos licencimit e per kete fajtor eshte FFK, ku keto ekipe se paku do perfitonin edhe me teper finansiarisht dhe ne pervoje,po them do kishin pervojen sepse qe te dyja keto ekipe llogariten si kandidat per titull apo kup duke mos perjashtuar edhe ekipe tjera.

Pra, shpresojme qe mos te ndodhe edhe ket vit ajo qka ndodhi vitin e kaluar dhe vetem ta mashtrojme vetevehten.